Країни G7 планують ввести санкції на діаманти з РФ, — ЗМІ

Консультант в ювелірному магазині демонструє діамант. Фото: google.com

Країни G7 у травні, ймовірно, запровадять санкції щодо діамантів РФ. Це стане черговим вагомим обмеженням проти Росії через війну в Україні.

Про це повідомляє The Economic Times.

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Санкції проти РФ

Як зазначається, санкції можуть бути запроваджені під час зустрічі 19-21 травня в Японії напередодні ювелірної виставки у Лас-Вегасі, яка відбудеться першого тижня червня. Вони будуть стосуватися алмазів, вагою 1 карат. Країни G7 можливо підтримають запровадження санкцій проти видобувного російського гіганта діамантів "Алроса".

Видання посилається, зокрема, на голову Ради зі сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів Віпула Шаха.

"Щойно санкції набудуть ч инності, виникне невизначеність щодо зайнятості майже трьох мільйонів робітників у Сураті, алмазному центрі Індії, де огранюють дев'ять із десяти алмазів у світі", — зазначає Віпула Шаха.

Нагадаємо, що у своєму щоденному відеозвернені, 12 квітня, Президент України Володимир Зеленський подякував партнерам за нові санкції проти Росії. Він наголосив, що жодної руїни в Україні не буде.