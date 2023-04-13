Страны G7 планируют ввести санкции на бриллианты из РФ, — СМИ

Консультант в ювелирном магазине показывает бриллиант. Фото: google.com

Страны G7 в мае, вероятно, введут санкции в отношении бриллиантов РФ. Это станет очередным весомым ограничением против России из-за войны в Украине.

Об этом сообщает The Economic Times.

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Санкции против РФ

Как отмечается, санкции могут быть введены во время встречи 19-21 мая в Японии в канун ювелирной выставки в Лас-Вегасе, которая состоится первой недели июня. Они будут касаться алмазов, весом 1 карат. Страны G7, возможно, поддержат введение санкций против добывающего российского гиганта бриллиантов "Алроса".

Издание ссылается, в частности, на председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випула Шаха.

"Как только санкции вступять в силу, возникнет неопределенность по поводу занятости почти трех миллионов рабочих в Сурате, алмазном центре Индии, где ограничивают девять из десяти алмазов в мире" , — отмечает Випула Шаха.

Напомним, что в своем ежедневном видеообращении, 12 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за новые санкции против России. Он подчеркнул, что никакой руины в Украине не будет.