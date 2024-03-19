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Країни готові інвестувати в Україну, але є нюанси — експерти пояснили, що не так з бізнесом

19 березня 2024 13:47
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Країни готові інвестувати в Україну, але є нюанси — експерти пояснили, що не так з бізнесом
Дискусії в Медіа-Центрі Україна. Фото: Медіа-Центрі Україна
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Україна має потенціал залучити значні інвестиції зі світу, проте дійсна спроможність країни з ними працюват ипоки що аж ніяк не найкраща. Країні варто навчитися ефективно "запаковувати" проєкти аби отримувати ці фінансування. 

Про це заявив генеральний директор Advanter Group, доктор економічних наук Андрій Длігач під час дискусії в Медіа-Центрі Україна

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Залучення інвестицій в Україну

Доктор економічних наук та CEO групи компаній Advanter Group, Андрій Длигач, підкреслив, що у світі існують значні суми коштів, готові бути інвестованими в Україну, однак реальні проєкти для їх використання становлять лише частину від загальної суми доступних інвестицій.

"Наприклад, DFC, американська державна організація, має більше мільярда доларів інвестицій для України, не кажучи вже про багато інших програм. Але, з 30 мільярдів, які ми можемо отримати, ми маємо реально десь на 8 мільярдів проєктів. Уявіть, яка неспівмірність", – зауважив доктор економічних наук, CEO групи компаній Advanter Group Андрій Длигач. 

Щоб вирівняти цю ситуацію, необхідно навчитися ефективно "запаковувати" проєкти та перетворювати ідеї на реалізовані проєкти в форматі, прийнятному для міжнародних інвесторів.

За словами Андрія Длигача, це передбачає створення прозорого бізнесу, з особливим увагою до походження капіталу, власності та кредитоспроможності підприємства.

Нагадаємо, що уряд Швеції ухвалив постанову про спеціальні експортні кредитні гарантії для України, а також відкриває офіс торгового секретаря у Києві. Вже з 1 квітня 2024 року експортери зможуть подати заявки на гарантії експортного кредиту до Експортно-кредитної ради (EKN).

Також ми писали про те, що Інвестиційний банк Rada Capital має свій фонд, який наразі хоче проінвестувати український бізнес на 25 млн доларів. 

українці
інвестиції
фінансова допомога
Україна
фінанси

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