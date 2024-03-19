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Страны готовы инвестировать в Украину, но есть нюансы — эксперты объяснили, что не так с бизнесом

19 марта 2024 13:47
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Страны готовы инвестировать в Украину, но есть нюансы — эксперты объяснили, что не так с бизнесом
Дискуссии в Медиа-центре Украина. Фото: Медиа-центры Украина
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

У Украины есть потенциал привлечь значительные инвестиции из мира, однако действительная способность страны с ними работать пока что отнюдь не самая лучшая. Стране следует научиться эффективно "упаковывать" проекты, чтобы получать эти финансирования.

Об этом заявил генеральный директор Advanter Group, доктор экономических наук Андрей Длигач во время дискуссии в Медиа-Центре Украины.

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Привлечение инвестиций в Украину

Доктор экономических наук и CEO группы компаний Advanter Group Андрей Длигач подчеркнул, что в мире существуют значительные суммы средств, готовые быть инвестированными в Украину, однако реальные проекты для их использования составляют лишь часть общей суммы доступных инвестиций.

"Например, DFC, американская государственная организация, имеет более миллиарда долларов инвестиций для Украины, не говоря уже о многих других программах. Но, из 30 миллиардов, которые мы можем получить, мы имеем реально где-то на 8 миллиардов проектов. Представьте, какая несоразмерность" , — отметил доктор экономических наук, CEO группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.

Чтобы выровнять эту ситуацию, необходимо научиться эффективно "упаковывать" проекты и превращать идеи в реализуемые проекты в формате, приемлемом для международных инвесторов.

По словам Андрея Длигача, это предполагает создание прозрачного бизнеса с особым вниманием к происхождению капитала, собственности и кредитоспособности предприятия.

Напомним, что правительство Швеции приняло постановление о специальных экспортных кредитных гарантиях для Украины , а также открывает офис торгового секретаря в Киеве. Уже с 1 апреля 2024 экспортеры смогут подать заявки на гарантии экспортного кредита в Экспортно-кредитный совет (EKN).

Также мы писали о том, что Инвестиционный банк Rada Capital имеет свой фонд, который хочет проинвестировать украинский бизнес на 25 млн долларов.

украинцы
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финансовая помощь
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финансы

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