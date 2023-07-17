Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Країни ЄС збільшують свої оборонні бюджети: оприлюднено плани arrow

Країни ЄС збільшують свої оборонні бюджети: оприлюднено плани

17 липня 2023 08:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ЄС збільшує оборонний бюджет — оприлюднено плани Франції та Німеччини
Військові Німеччини. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Країни Європейського Союзу (ЄС) переглядають плани щодо оборонних бюджетів. Зокрема, вирішили оновити військове планування Франція та Німеччина.

Про це розповів голова Податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

Читайте також:

Як зміняться оборонні бюджети

Гетманцев зауважив, що парламент Франції підтримав закон щодо військового планування до 2030 року. На такі видатки до кінця десятиліття спрямують 413 мільярдів євро, зокрема:

  • 16 мільярдів євро — поповнять запаси боєприпасів;
  • 10 мільярдів євро — витратять на інновації в обладнанні та військової техніки;
  • 6 мільярдів євро — спрямують на розвиток військово-космічних сил;
  • 5 мільярдів євро — на закупівлю безпілотників;
  • 5 мільярдів євро — на організацію розвіддіяльності;
  • 4 мільярдів євро — на кібербезпеку та інформаційні технології.

Також протягом наступних семи років зросте чисельність Збройних сил Франції до 275 тисяч осіб (не рахуючи резервістів), число резервістів — з 40 тисяч до близько 140 тисяч.

З 2027 по 2030 рік планують виробити 42 винищувачі Rafale, 238 бойових розвідувальних машин Jaguar, а кількість бронетранспортерів Griffon наростять до близько 1,43 тис. одиниць.

Окрім того, Німеччина планує збільшити військові видатки. У планах — довести щорічні витрати на оборону до 2% ВВП відповідно до стандартів НАТО.

Проєкт військового бюджету передбачає, що німецьке Міністерство оборони у 2024 році одержить 51,8 мільярда євро, тобто на 1,7 мільярда євро більше порівняно з 2023-м. Також 19,2 мільярда євро розподілять зі спецфонду для Бундесверу,  створеного після вторгнення РФ в Україну. За цими двома каналами обсяг військових видатків становитиме 71 мільярд євро.

"Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до переоцінки сили захисту за допомогою міжнародних договорів і підвело до думки, що головний гарант суверенітету і територіальної цілісності — потужні збройні сили", — зауважив Гетманцев.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна та Німеччина домовилися про постачання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Також глава держави подякував Німеччині за готовність до довгострокової підтримки України. 

Також ми писали, що у Німеччині виступили проти передачі Україні дальнобійних ракет Taurus. Це також підтвердив міністр оборони Борис Пісторіус під час саміту НАТО. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз