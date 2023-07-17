ЄС збільшує оборонний бюджет — оприлюднено плани Франції та Німеччини

Військові Німеччини. Фото: google.com

Країни Європейського Союзу (ЄС) переглядають плани щодо оборонних бюджетів. Зокрема, вирішили оновити військове планування Франція та Німеччина.

Про це розповів голова Податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

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Гетманцев зауважив, що парламент Франції підтримав закон щодо військового планування до 2030 року. На такі видатки до кінця десятиліття спрямують 413 мільярдів євро, зокрема:

16 мільярдів євро — поповнять запаси боєприпасів;

10 мільярдів євро — витратять на інновації в обладнанні та військової техніки;

6 мільярдів євро — спрямують на розвиток військово-космічних сил;

5 мільярдів євро — на закупівлю безпілотників;

5 мільярдів євро — на організацію розвіддіяльності;

4 мільярдів євро — на кібербезпеку та інформаційні технології.

Також протягом наступних семи років зросте чисельність Збройних сил Франції до 275 тисяч осіб (не рахуючи резервістів), число резервістів — з 40 тисяч до близько 140 тисяч.

З 2027 по 2030 рік планують виробити 42 винищувачі Rafale, 238 бойових розвідувальних машин Jaguar, а кількість бронетранспортерів Griffon наростять до близько 1,43 тис. одиниць.

Окрім того, Німеччина планує збільшити військові видатки. У планах — довести щорічні витрати на оборону до 2% ВВП відповідно до стандартів НАТО.

Проєкт військового бюджету передбачає, що німецьке Міністерство оборони у 2024 році одержить 51,8 мільярда євро, тобто на 1,7 мільярда євро більше порівняно з 2023-м. Також 19,2 мільярда євро розподілять зі спецфонду для Бундесверу, створеного після вторгнення РФ в Україну. За цими двома каналами обсяг військових видатків становитиме 71 мільярд євро.

"Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до переоцінки сили захисту за допомогою міжнародних договорів і підвело до думки, що головний гарант суверенітету і територіальної цілісності — потужні збройні сили", — зауважив Гетманцев.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна та Німеччина домовилися про постачання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Також глава держави подякував Німеччині за готовність до довгострокової підтримки України.

Також ми писали, що у Німеччині виступили проти передачі Україні дальнобійних ракет Taurus. Це також підтвердив міністр оборони Борис Пісторіус під час саміту НАТО.