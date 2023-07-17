ЕС увеличивает оборонный бюджет — обнародованы планы Франции и Германии

Военные Германии. Фото: google.com

Страны Европейского Союза (ЕС) пересматривают планы по оборонным бюджетам. В частности, решили обновить военное планирование Франция и Германия.

Об этом рассказал глава Налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

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Гетманцев отметил, что парламент Франции поддержал закон о военном планировании до 2030 года. На такие расходы к концу десятилетия направят 413 миллиардов евро.

16 миллиардов евро — пополнят запасы боеприпасов;

10 миллиардов евро — потратят на инновации в оборудовании и военной технике;

6 миллиардов евро — направят на развитие военно-космических сил;

5 миллиардов евро — на закупку беспилотников;

5 миллиардов евро — на организацию разведдеятельности;

4 миллиарда евро — на кибербезопасность и информационные технологии.

Также в течение следующих семи лет возрастет численность Вооруженных сил Франции до 275 тысяч человек (не считая резервистов), число резервистов — с 40 тысяч до около 140 тысяч.

С 2027 по 2030 год планируют произвести 42 истребителя Rafale, 238 боевых разведывательных машин Jaguar, а количество бронетранспортеров Griffon нарастят до около 1,43 тыс. единиц.

Кроме того, Германия планирует увеличить военные расходы. В планах — довести ежегодные расходы на оборону до 2% ВВП в соответствии со стандартами НАТО.

Проект военного бюджета предусматривает, что немецкое Министерство обороны в 2024 году получит 51,8 миллиарда евро, то есть на 1,7 миллиарда евро больше по сравнению с 2023 годом. Также 19,2 миллиарда евро распределят из спецфонда для Бундесвера, созданного после вторжения РФ в Украину. По этим двум каналам объем военных расходов составит 71 миллиард евро.

"Полномасштабное вторжение России в Украину привело к переоценке силы защиты с помощью международных договоров и подвело к мнению, что главный гарант суверенитета и территориальной целостности — мощные вооруженные силы", — отметил Гетманцев.

Что еще стоит знать

Напомним, Украина и Германия договорились о поставках дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Также глава государства поблагодарил Германию за готовность к долгосрочной поддержке Украины.

Также мы писали, что в Германии выступили против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Это также подтвердил министр обороны Борис Писториус во время саммита НАТО.