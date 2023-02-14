Чи отримає Україна новий кредит від МВФ

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У понеділок, 13 лютого, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду моніторингової програми за участю ради директорів МВФ.

Міністерство фінансів України розраховує швидко домовитися з Фондом про нову кредитну програму після нинішньої моніторингової та почати отримувати фінансування уже з другого кварталу 2023 року.

"Макрофінансова допомога ЄС розміром 18 млрд євро та 9,9 млрд доларів грантового фінансування від США є великим досягненням наших партнерів та потужною підтримкою України, проте дефіцит залишається близько 10 млрд доларів. Ми сподіваємося, що успішна реалізація моніторингової програми відкриє шлях до повноцінної нової програми з МВФ із відповідним фінансуванням із другого кварталу поточного року. Це допоможе нам закрити розрив, що залишився", — заявив нещодавно міністр фінансів України Сергій Марченко.

В свою чергу, МВФ розглядає можливість запуску кредитної програми для України в розмірі 14-16 млрд доларів і терміном дії три-чотири роки.

Фото: International Monetary Fund / Flickr

Нагадаємо, остання кредитна програма для України завершилася достроково через початок повномасштабної війни. З того часу МВФ виділив Україні два транші екстреної допомоги на загальну суму 2,7 млрд доларів. А 21 жовтня 2022 року в МВФ заявили про підготовку нової програми для України, яка не передбачає виділення кредитів — так званої моніторингової програми із залученням членів ради директорів. Вже у грудні Фонд схвалив чотиримісячну моніторингову програму для України.

Такий бажаний кредит

"Запуск кредитної програми із МВФ є дуже бажаним для України, навіть якщо обіцяні надходження кредитів та грантів від західних партнерів були би достатніми для покриття потреб у фінансуванні бюджету", — зазначає голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Віталій Ваврищук

Співпрацю з МВФ варто розглядати як певну страховку на випадок несприятливого розвитку ситуації та зростання потреб у зовнішньому фінансуванні. Наприклад, це може бути страховка на випадок, якщо витрати на фінансування армії доведеться суттєво збільшити, або ж надходження окремих складових доходів державного бюджета виявляться нижчими за заплановані. У такому випадку МВФ може гнучко зреагувати та підлаштувати програму під потреби України, вважає співрозмовник Новини.LIVE.

"Думаю, запуск кредитної програми до кінця першого півріччя 2023 року дуже високо ймовірний. Проте навряд чи зараз є повна ясність щодо того, яким може бути потенційний розмір кредиту і його частка саме на поточний рік", — зазначає експерт.

Швидше за все, обсяги допомоги Фонду Україні будуть визначатися навесні і залежатимуть від того, які суми кредитів та грантів будуть обіцяні іншими іноземними партнерами, а також оціненими потребами у фінансуванні державного бюджету саме в момент проведення такої оцінки.

Дуже ймовірно, що, на відміну від 2022 року, нові надходження кредитів від МВФ в 2023 році значно перевищуватимуть обсяги погашень Україною кредитів цій організації.

Яка ймовірність отримати гроші

На думку засновника First Kyiv Investment Club Івана Компана, ймовірність затвердження нової програми фінансування від МВФ для України є дуже високою.

Іван Компан

"В умовах війни, політичної та фінансової підтримки України західною коаліцією стандартні умови надання кредитів Міжнародним валютним фондом, які можна сформулювати, як "гроші — за реформи" трансформуються в "гроші — на перемогу", — констатує співрозмовник Новини.LIVE.

Без західної підтримки, без грошей від західних держав та міжнаціональних інституцій, таких як МВФ, Світовий банк, Євросоюз, Україні просто не вижити економічно і фінансово.

Швидше за все вимоги, які традиційно ставить МВФ для надання своїх кредитів, для України в умовах війни будуть послаблені. І гроші ми отримаємо.

"Врешті-решт західна коаліція не дасть нам фінансово пропасти, бо поразка України на фінансовому фронті буде великою поразкою для наших західних партнерів. Тому — гроші для України будуть", — переконаний фінансист.

І все ж попри те, що в умовах війни Фонд може свідомо "закрити очі" на деякі проблеми з виконанням Україною своїх зобов’язань в рамках попередніх програм співробітництва, Україна має продовжувати демонструвати поступ в реалізації домовленостей щодо реформ.

Разом з тим, зазначає економічний експерт Борис Кушнірук, що не всі вимоги МВФ до України однаково "справедливі" в умовах війни. Наприклад, це стосується особливостей фінансової взаємодії уряду і Нацбанку.

Борис Кушнірук

"Я переконаний, що під час війни уряд не повинен конкурувати з бізнесом за кошти. Не повинен уряд платити ринкову ціну, залучаючи кошти для покриття дефіциту держбюджету. Вважаю, що в умовах війни допустиме фінансування дефіциту держбюджету напряму Національним банком (тобто за рахунок "друку грошей". — Ред.). Інша справа, щоб не провокувати зростання інфляції через збільшення грошової маси в обігу, мають жорстко контролюватись обсяги випуску нових грошей. Зокрема, НБУ має викупати з ринку надлишок гривні", — попереджає співрозмовник Новини.LIVE.

Куди підуть гроші від МВФ

Не виключено, що гроші від МВФ в разі їх отримання можуть піти не Національному банку, як це відбувається зазвичай, а на потреби державного бюджета, як це вже було в історії взаємовідносин України з Фондом, зокрема вперше — в 2008 році під час світової фінансово-економічної кризи.

Зараз гроші Україні надаються, в першу чергу, задля того, щоб вона вистояла у війні з росією. І лише в другу чергу — задля реформ в Україні, що, до речі, було основною умовою з боку Міжнародного валютного фонду в мирні часи. І тут не завадить згадати, що протягом всієї історії співробітництва з МВФ наша держава ще жодного разу не отримала від Фонду всі обіцяні транші кредитів через неготовність України виконувати взяті на себе зобов’язання щодо реформ.

На жаль, саме війна може стати прецедентом, коли Україна отримає від Фонду небачені досі гроші, та ще й в повному обсязі. А виконувала б Україна умови того ж таки МВФ, своєчасно впроваджуючи всі обіцяні і так необхідні суспільству реформи, то, може б, і війни не було. А втім, якби Україна вчасно і повною мірою запроваджувала необхідні реформи, то і грошей від МВФ не потрібно було б. Дуже хочеться вірити, що цього разу, коли стоїть питання виживання України як держави і українців як нації, ми не скористаємось вчергове шансом втратити свій історичний шанс.