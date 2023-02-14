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Кредит от МВФ во время войны: не получить невозможно

14 февраля 2023 09:00
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Получит ли Украина новый кредит от МВФ
Фото: REUTERS/Johannes P. Christo
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

В понедельник, 13 февраля, миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем начала дискуссии с представителями властей Украины с целью подготовки к пересмотру мониторинговой программы с участием совета директоров МВФ.

Министерство финансов рассчитывает быстро договориться с Фондом о новой кредитной программе после нынешней мониторинговой и начать получать финансирование уже со второго квартала 2023 года.

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"Макрофинансовая помощь ЕС в размере 18 млрд евро и 9,9 млрд долларов грантового финансирования от США является большим достижением наших партнеров и мощной поддержкой Украины, однако дефицит остается около 10 млрд долларов. Мы надеемся, что успешная реализация мониторинговой программы откроет путь к полноценной новой программе с МВФ с соответствующим финансированием со второго квартала текущего года. Это поможет нам закрыть оставшийся разрыв", — заявил недавно министр финансов Украины Сергей Марченко.

В свою очередь, МВФ рассматривает возможность запуска кредитной программы для Украины в размере 14-16 млрд долларов и сроком действия три-четыре года.

Фото: International Monetary Fund / Flickr

Напомним, последняя кредитная программа для Украины завершилась досрочно из-за начала полномасштабной войны. С того времени МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму 2,7 млрд долларов. А 21 октября 2022 года в МВФ заявили о подготовке новой программы для Украины, не предусматривающей выделение кредитов — так называемой мониторинговой программы с привлечением членов совета директоров. Уже в декабре Фонд одобрил четырехмесячную мониторинговую программу для Украины.

Такой желанный кредит

"Запуск кредитной программы с МВФ очень желателен для Украины, даже если бы обещанные поступления кредитов и грантов от западных партнеров были  достаточными для покрытия потребностей в финансировании бюджета", — отмечает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Виталий Ваврищук

Сотрудничество с МВФ следует рассматривать как определенную страховку на случай неблагоприятного развития ситуации и роста потребностей во внешнем финансировании. Например, это может быть страховкой на случай, если расходы на финансирование армии придется существенно увеличить, или же поступления отдельных составляющих доходов государственного бюджета окажутся ниже запланированных. В таком случае МВФ может гибко отреагировать и подстроить программу под нужды Украины, считает собеседник Новини.LIVE.

"Думаю, запуск кредитной программы к концу первого полугодия 2023 года очень высоко вероятен. Однако вряд ли сейчас есть полная ясность относительно того, каким может быть потенциальный размер кредита и его составляющей именно на текущий год", — отмечает эксперт.

Скорее всего, объемы помощи Фонда Украине определятся весной и будут зависеть от того, какие суммы кредитов и грантов будут обещаны другими иностранными партнерами, а также от оценочных потребностей в финансировании государственного бюджета именно в момент такой оценки.

Очень вероятно, что в отличие от 2022 года новые поступления кредитов от МВФ в 2023 году будут значительно превышать объемы погашений Украиной кредитов от  этой организации.

Какова вероятность получить деньги

По мнению основателя First Kyiv Investment Club Ивана Компана, вероятность утверждения новой программы финансирования от МВФ для Украины очень высока.

Иван Компан

"В условиях войны, политической и финансовой поддержки Украины западной коалицией стандартные условия предоставления кредитов Международным валютным фондом, которые можно сформулировать как "деньги — за реформы", трансформируются в "деньги — на победу", — констатирует собеседник Новини.LIVE.

Без западной поддержки, без денег от западных государств и межнациональных институтов, таких как МВФ, Всемирный банк, Евросоюз, Украине просто не выжить экономически и финансово.

Скорее всего требования, традиционно предъявляемые МВФ для предоставления своих кредитов, для Украины в условиях войны будут ослаблены. И деньги мы получим.

"В конце концов, западная коалиция не даст нам финансово пропасть, потому что поражение Украины на финансовом фронте будет большим поражением для наших западных партнеров. Поэтому деньги для Украины будут", — убежден финансист.

И тем не менее, несмотря на то, что в условиях войны Фонд может сознательно "закрыть глаза" на некоторые проблемы с выполнением Украиной своих обязательств в рамках предыдущих программ сотрудничества, Украина должна продолжать демонстрировать продвижение в реализации договоренностей относительно реформ.

Вместе с тем, отмечает экономический эксперт Борис Кушнирук, не все требования МВФ к Украине одинаково "справедливы" в условиях войны. К примеру, это касается особенностей финансового взаимодействия правительства и Нацбанка.

Борис Кушнирук

"Я убежден, что во время войны правительство не должно конкурировать с бизнесом за средства. Не должно правительство платить рыночную цену, привлекая средства для покрытия дефицита госбюджета. Считаю, что в условиях войны допустимо финансирование дефицита госбюджета напрямую Национальным банком (т.е. за счет "печати денег". — Ред.). Другое дело, чтобы не провоцировать рост инфляции из-за увеличения денежной массы в обращении, должны жестко контролироваться объемы выпуска новых денег. В частности, НБУ должен выкупать с рынка излишек гривны", — предупреждает собеседник Новини.LIVE.

Куда пойдут деньги от МВФ

Не исключено, что деньги от МВФ, в случае их получения, могут пойти не Национальному банку, как это обычно происходит, а на нужды государственного бюджета, как это уже было в истории взаимоотношений Украины с Фондом, в частности впервые — в 2008 году во время мирового финансово-экономического кризиса.

Сейчас деньги Украине предоставляются в первую очередь для того, чтобы она выстояла в войне с россией. И только во вторую очередь — для реформ в Украине, что, кстати, являлось основным условием со стороны Международного валютного фонда в мирное время. И здесь не помешает вспомнить, что на протяжении всей истории сотрудничества с МВФ наше государство еще ни разу не получило от Фонда все обещанные транши кредитов из-за неготовности Украины выполнять взятые на себя обязательства по реформам.

К сожалению, именно война может стать прецедентом, когда Украина получит от Фонда до сих пор невиданные деньги, да еще и в полном объеме. А выполняла бы Украина условия того же МВФ, своевременно внедряя все обещанные и так необходимые обществу реформы, может и войны не было бы. Впрочем, если бы Украина вовремя и в полной мере внедряла необходимые реформы, то и деньги от МВФ ей не нужны были бы. Очень хочется верить, что в этот раз, когда стоит вопрос выживания Украины как государства и украинцев как нации, мы не воспользуемся очередным шансом потерять свой исторический шанс.

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