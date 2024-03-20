НБУ запровадив нові вимоги щодо кредитів для банків

Банківська каса. Фото: Unsplush

Національний банк України (НБУ) запровадив нові вимоги до українських банків. Згідно з ними, фінустанови будуть змушені інформувати клієнтів про одностороннє продовження споживчих кредитів.

Про це йдеться у відповідній постанові НБУ, передає його пресслужба.

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Обов'язок інформування про кредити

Як зазначається, зокрема, Нацбанк вніс зміни до деяких нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів, уточнивши вимоги до переддоговірного сповіщення споживачів та договірних відносин з надавачами фінпослуг.

Зміни розробили у рамках виконання двох законів:

"Про фінансові послуги та фінансові компанії";

"Про страхування".

Так, договірні умови фінустанов зі споживачами будуть доповнені обов’язком повідомляти клієнтів про пролонгування в односторонньому порядку терміну користування кредитами за договорами про кредити у формі кредитування банківського рахунку чи кредитної лінії, що надаються банками.

У Нацбанку очікують, що виконання відповідних зобов’язань посилить захист прав та інтересів споживачів фінпослуг.

"Окреме інформування споживачів про порядок повернення кредиту передбачене для небанківських кредитодавців — страховиків, які надають споживчий кредит у межах та під заставу викупної суми за договором страхування життя з накопичувальною складовою", — йдеться у повідомленні.

На приведення діяльності банків і небанківських фінустанов у відповідність до затверджених змін відвели перехідний період в один місяць.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти державного ПриватБанку, завдяки мобільному застосунку "Приват24" можуть не лише дізнатися, а й частково керувати кредитним лімітом. У фінустанові дали з цього приводу важливі поради.

Також в Україні під кінець минулого року частка проблемних кредитів, які видавали банки фізичним особам, складала приблизно 25% при обсязі у 61 млрд грн. Таким чином, понад половина проблемних кредитів перетворилася на такі під час повномасштабного вторгнення Росії.