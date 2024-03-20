НБУ ввел новые требования по кредитам для банков

Банковская касса. Фото: Unsplush

Национальный банк Украины (НБУ) ввел новые требования к украинским банкам. Согласно им, финучреждения будут вынуждены информировать клиентов об одностороннем продлении потребительских кредитов.

Об этом говорится в соответствующем постановлении НБУ, передает его пресс-служба.

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Обязанность информирования о кредитах

Как отмечается, в частности, Нацбанк внес изменения в некоторые нормативно-правовые акты в сфере защиты прав потребителей, уточнив требования к преддоговорному извещению потребителей и договорных отношений с поставщиками финуслуг.

Изменения разработали в рамках выполнения двух законов:

"О финансовых услугах и финансовых компаниях";

"О страховании".

Так, договорные условия финучреждений с потребителями будут дополнены обязанностью уведомлять клиентов о пролонгации в одностороннем порядке срока пользования кредитами по договорам о кредитах в форме кредитования банковского счета или кредитной линии, предоставляемых банками.

В Нацбанке ожидают, что выполнение соответствующих обязательств усилит защиту прав и интересов потребителей финуслуг.

"Отдельное информирование потребителей о порядке возврата кредита предусмотрено для небанковских кредитодателей — страховщиков, предоставляющих потребительский кредит в пределах и под залог выкупной суммы по договору страхования жизни с накопительной составляющей", — говорится в сообщении.

На приведение деятельности банков и небанковских финучреждений в соответствие с утвержденными изменениями дали переходный период в один месяц.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты государственного ПриватБанка благодаря мобильному приложению "Приват24" могут не только узнать, но и частично управлять кредитным лимитом. В финучреждении дали по этому поводу важные советы.

Также в Украине к концу прошлого года доля проблемных кредитов, которые выдавали банки физическим лицам, составляла примерно 25% при объеме в 61 млрд грн. Таким образом, более половины проблемных кредитов превратились в таковые во время полномасштабного вторжения России.