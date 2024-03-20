НБУ ввел новые требования по кредитам для банков

Кредиты для украинцев — НБУ ввел новые требования к банкам
Национальный банк Украины (НБУ) ввел новые требования к украинским банкам. Согласно им, финучреждения будут вынуждены информировать клиентов об одностороннем продлении потребительских кредитов.
Об этом говорится в соответствующем постановлении НБУ, передает его пресс-служба.
Обязанность информирования о кредитах
Как отмечается, в частности, Нацбанк внес изменения в некоторые нормативно-правовые акты в сфере защиты прав потребителей, уточнив требования к преддоговорному извещению потребителей и договорных отношений с поставщиками финуслуг.
Изменения разработали в рамках выполнения двух законов:
- "О финансовых услугах и финансовых компаниях";
- "О страховании".
Так, договорные условия финучреждений с потребителями будут дополнены обязанностью уведомлять клиентов о пролонгации в одностороннем порядке срока пользования кредитами по договорам о кредитах в форме кредитования банковского счета или кредитной линии, предоставляемых банками.
В Нацбанке ожидают, что выполнение соответствующих обязательств усилит защиту прав и интересов потребителей финуслуг.
"Отдельное информирование потребителей о порядке возврата кредита предусмотрено для небанковских кредитодателей — страховщиков, предоставляющих потребительский кредит в пределах и под залог выкупной суммы по договору страхования жизни с накопительной составляющей", — говорится в сообщении.
На приведение деятельности банков и небанковских финучреждений в соответствие с утвержденными изменениями дали переходный период в один месяц.
Что еще стоит знать
Напомним, клиенты государственного ПриватБанка благодаря мобильному приложению "Приват24" могут не только узнать, но и частично управлять кредитным лимитом. В финучреждении дали по этому поводу важные советы.
Также в Украине к концу прошлого года доля проблемных кредитов, которые выдавали банки физическим лицам, составляла примерно 25% при объеме в 61 млрд грн. Таким образом, более половины проблемных кредитов превратились в таковые во время полномасштабного вторжения России.
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