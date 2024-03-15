Експорт української агропродукції — до яких країн були найбільші поставки

Завантаження зерна у порту Миколаєва. Фото: Reuters

Зовнішня торгівля є ключовим чинником розвитку країни, впливаючи на її економічні показники. У зв'язку з нестабільністю, пов'язаною з вторгненням Росії в Україну, аграрії шукали альтернативи для експорту, використовуючи різні види транспорту. Проблема експорту агропродукції стала особливо актуальною через блокування портів та умови воєнного стану, що призвело до збільшення світових цін на сільськогосподарські товари та загрози продовольчій безпеці.

Про те, куди та яку продукцію агропродукції експортувала Україна після початку великої війни, йдеться у інфографічному дослідженні "Агробізнес України 2022/2023 МР" від Top Lead.

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Експорт української агропродукції у 2022 році

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України український агробізнес зазнав значних змін. Блокування українських портів та інфраструктури, а також загострення логістичних проблем створили виклики для експорту. Проте, незважаючи на це, українські аграрії продовжували працювати та шукали альтернативні шляхи для експорту, використовуючи різноманітні транспортні та логістичні рішення.

Ці умови призвели до змін у структурі експорту та пересортування ринків збуту для українських продуктів. Важливою стала диверсифікація експортних ринків та пошук нових партнерів, щоб зменшити залежність від транзиту через Росію. Деякі аграрні компанії змогли успішно адаптуватися до нових умов і навіть збільшити обсяги експорту.

Треба зауважити, що у перший рік великої війни в Україні, частка європейських країн у структурі експорту агропродукції зросла. Це зумовлено:

блокадої портів та зміною логістичних маршрутів, внаслідок чого продукція спершу експортується до сусідніх країн, а не кінцевого споживача;

зняттям торгових бар'єрів з боку Євросоюзу.

Найбільше товарів рослинного походження у 2022 році Україна експортувала до Румунії та Польщі.

ТОП-5 товарів експорту у 2022 році:

Кукурудза на 6 млрд доларів;

Соняшникова, сафлорова або бавовняна олія на 5,5 млрд доларів;

Пшениця та суміш пшениці й жита на 2,7 млрд доларів;

Насіння ріпаку або кользи на 1,6 млрд доларів;

Соя на 0,9 млрд доларів.

Джерело: Top Lead

Як змінилась роль українського агробізнесу в економіці світу

Після розпочаття великої війни позиція України на світовому ринку зазнала змін. Деяка частина продукції втратила свої позиції у світовому експорті сільськогосподарської продукції, проте Україні вдалося зберегти деякі з них, а в інших випадках навіть покращити своє становище.

Позитивні зміни в позиціях України по окремим видам сільськогосподарської продукції, здебільшого, були спричинені відновленням виробництва та експорту, а також покращенням доступу деяких товарів на європейському ринку.

Частка екпорту агропродукції від загального експорту товарів у 2022 році зросла на 12,3 в.п. Наразі це основна галузи, яка займає більше половини експорту товарів з України.

Джерело: Top Lead

Що ще треба знати

Нагадаємо, що за словами віцепрем'єра з відновлення, міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, Україна намагається витіснити російську аграрну продукцію з ринку Європейського Союзу. Український експорт не становить одних загроз для польських фермерів.

Ми також писали, що попри повномасштабну війну та загальну мобілізацію в Україні вже стартувала посівна кампанія. Але все ж через призов військовозобов'язаних на військову службу галузь відчуває гострий дефіцит кваліфікованих кадрів.