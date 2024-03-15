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Куда Украина экспортировала агропродукцию в первый год большой войны

15 марта 2024 12:26
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Ирина Шпак
редактор
Экспорт украинской агропродукции — в какие страны были наибольшие поставки
Погрузка зерна в порту Николаева. Фото: Reuters
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Ирина Шпак
редактор

Внешняя торговля является ключевым фактором развития страны, влияя на ее экономические показатели. В связи с нестабильностью, связанной с вторжением России в Украину, аграрии искали альтернативы для экспорта, используя разные виды транспорта. Проблема экспорта агропродукции стала особенно актуальна из-за блокирования портов и условий военного положения, что привело к увеличению мировых цен на сельскохозяйственные товары и угрозы продовольственной безопасности.

О том, куда и какую продукцию агропродукции экспортировала Украина после начала войны, говорится в инфографическом исследовании "Агробизнес Украины 2022/2023 МР" от Top Lead.

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Экспорт украинской агропродукции в 2022 году

После начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины украинский агробизнес претерпел значительные изменения. Блокировка украинских портов и инфраструктуры, а также обострение логистических проблем создали вызовы для экспорта. Тем не менее, украинские аграрии продолжали работать и искали альтернативные пути для экспорта, используя различные транспортные и логистические решения.

Эти условия привели к изменениям в структуре экспорта и пересортировке рынков сбыта для украинских продуктов. Важной стала диверсификация экспортных рынков и поиск новых партнеров, чтобы снизить зависимость от транзита через Россию. Некоторые аграрные компании смогли успешно адаптироваться к новым условиям и увеличить объемы экспорта.

Следует отметить, что в первый год большой войны в Украине доля европейских стран в структуре экспорта агропродукции возросла. Это обусловлено:

  • блокадои портов и изменением логистических маршрутов, в результате чего продукция сначала экспортируется в соседние страны, а не конечного потребителя;
  • снятием торговых барьеров со стороны Евросоюза.

Больше всего товаров растительного происхождения в 2022 году Украина экспортировала в Румынию и Польшу.

ТОП-5 товаров экспорта в 2022 году:

  • кукуруза на 6 млрд долларов;
  • подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло на 5,5 млрд долларов;
  • пшеница и смесь пшеницы и ржи на 2,7 млрд долларов;
  • семена рапса или кользы на 1,6 млрд долларов;
  • соя на 0,9 млрд долларов.
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Источник: Top Lead

Как изменилась роль украинского агробизнеса в экономике мира

После начала войны позиция Украины на мировом рынке претерпела изменения. Некоторые продукты потеряли свои позиции в мировом экспорте сельскохозяйственной продукции, однако Украине удалось сохранить некоторые из них, а в других случаях даже улучшить свое положение.

Позитивные изменения в позициях Украины по отдельным видам сельскохозяйственной продукции в основном были вызваны восстановлением производства и экспорта, а также улучшением доступа некоторых товаров на европейском рынке.

Доля экспорта агропродукции от общего экспорта товаров в 2022 году выросла на 12,3 п.п. В настоящее время это основная отрасль, которая занимает более половины экспорта товаров из Украины.

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Источник: Top Lead

Что еще нужно знать

Напомним, что, по словам вице-премьера по восстановлению, министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, Украина пытается вытеснить российскую аграрную продукцию с рынка Европейского Союза. Украинский экспорт не представляет одних угроз для польских фермеров.

Мы также писали, что, несмотря на полномасштабную войну и общую мобилизацию в Украине, уже стартовала посевная кампания. Но все же по призыву военнообязанных на военную службу отрасль испытывает острый дефицит квалифицированных кадров.

сельское хозяйство
зерно
экспорт зерна
исследование
аграрии

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