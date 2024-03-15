Экспорт украинской агропродукции — в какие страны были наибольшие поставки

Куда Украина экспортировала агропродукцию в первый год большой войны
Внешняя торговля является ключевым фактором развития страны, влияя на ее экономические показатели. В связи с нестабильностью, связанной с вторжением России в Украину, аграрии искали альтернативы для экспорта, используя разные виды транспорта. Проблема экспорта агропродукции стала особенно актуальна из-за блокирования портов и условий военного положения, что привело к увеличению мировых цен на сельскохозяйственные товары и угрозы продовольственной безопасности.
О том, куда и какую продукцию агропродукции экспортировала Украина после начала войны, говорится в инфографическом исследовании "Агробизнес Украины 2022/2023 МР" от Top Lead.
Экспорт украинской агропродукции в 2022 году
После начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины украинский агробизнес претерпел значительные изменения. Блокировка украинских портов и инфраструктуры, а также обострение логистических проблем создали вызовы для экспорта. Тем не менее, украинские аграрии продолжали работать и искали альтернативные пути для экспорта, используя различные транспортные и логистические решения.
Эти условия привели к изменениям в структуре экспорта и пересортировке рынков сбыта для украинских продуктов. Важной стала диверсификация экспортных рынков и поиск новых партнеров, чтобы снизить зависимость от транзита через Россию. Некоторые аграрные компании смогли успешно адаптироваться к новым условиям и увеличить объемы экспорта.
Следует отметить, что в первый год большой войны в Украине доля европейских стран в структуре экспорта агропродукции возросла. Это обусловлено:
- блокадои портов и изменением логистических маршрутов, в результате чего продукция сначала экспортируется в соседние страны, а не конечного потребителя;
- снятием торговых барьеров со стороны Евросоюза.
Больше всего товаров растительного происхождения в 2022 году Украина экспортировала в Румынию и Польшу.
ТОП-5 товаров экспорта в 2022 году:
- кукуруза на 6 млрд долларов;
- подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло на 5,5 млрд долларов;
- пшеница и смесь пшеницы и ржи на 2,7 млрд долларов;
- семена рапса или кользы на 1,6 млрд долларов;
- соя на 0,9 млрд долларов.
Как изменилась роль украинского агробизнеса в экономике мира
После начала войны позиция Украины на мировом рынке претерпела изменения. Некоторые продукты потеряли свои позиции в мировом экспорте сельскохозяйственной продукции, однако Украине удалось сохранить некоторые из них, а в других случаях даже улучшить свое положение.
Позитивные изменения в позициях Украины по отдельным видам сельскохозяйственной продукции в основном были вызваны восстановлением производства и экспорта, а также улучшением доступа некоторых товаров на европейском рынке.
Доля экспорта агропродукции от общего экспорта товаров в 2022 году выросла на 12,3 п.п. В настоящее время это основная отрасль, которая занимает более половины экспорта товаров из Украины.
Что еще нужно знать
Напомним, что, по словам вице-премьера по восстановлению, министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, Украина пытается вытеснить российскую аграрную продукцию с рынка Европейского Союза. Украинский экспорт не представляет одних угроз для польских фермеров.
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