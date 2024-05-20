Ціни на зернові в Україні станом на 20 травня 2024 року — скільки коштує кукурудза

Збирання урожаю. Фото: Bloomberg

Ціни на кукурудзу в Україні зросли майже на 500 гривень за останній тиждень, що пов'язано зі збільшенням попиту на експорт та обмеженими запасами зерна. Внутрішній ринок також зазнає впливу підвищення витрат на логістику та енергоносії.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 20 травня 2024 року.

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Станом на 20 травня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 7024 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 20 травня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу підскочила за останній тиждень на майже 500 гривень. Так, у понеділок, 13 травня, тонна кукурудзи коштувала 6 585 грн, а у вівторок, 14 травня, — 6 652 грн. У середу, 15 травня, ціна на кукурудзу становила 6 698 грн за тонну, а у четвер, 16 травня, зросла до 6 836 грн за тонну. Вартість кукурудзи у п'ятницю, 17 травня, становила 6 930 грн за тонну, а у суботу, 18 травня, — 6 991 грн. У суботу, 19 травня, тонна кукурудзи коштувала вже 7 024 грн. Така ціна кукурудзи зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

За словами економіста Андрія Новака, блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів загалом не сильно впливає на обсяг експорту зернових. Він зазначив, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції доставляється сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відношень із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів по термінах постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник та ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та сої.

Ми також писали, що порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Станом на 18 травня в акваторії Чорного моря перебуває 30 суден, які очікують черги на завантаження. Серед них 5 хімтанкерів.