Цены на зерновые в Украине по состоянию на 20 мая 2024 года — сколько стоит кукуруза

Уборка урожая. Фото: Bloomberg

Цены на кукурузу в Украине выросли почти на 500 гривен за последнюю неделю, что связано с ростом спроса на экспорт и ограниченными запасами зерна. Внутренний рынок также испытывает влияние повышения затрат на логистику и энергоносители.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 20 мая 2024 года.

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По состоянию на 20 мая средняя цена на кукурузу в Украине составляет 7 024 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 20 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на кукурузу подскочила за последнюю неделю почти на 500 гривен. Так, в понедельник, 13 мая, тонна кукурузы стоила 6 585 грн, а во вторник, 14 мая, — 6 652 грн. В среду, 15 мая, цена на кукурузу составила 6698 грн за тонну, а в четверг, 16 мая, выросла до 6 836 грн за тонну. Стоимость кукурузы в пятницу, 17 мая, составила 6 930 грн за тонну, а в субботу, 18 мая, — 6 991 грн. В субботу, 19 мая, тонна кукурузы стоила уже 7 024 грн. Такая цена кукурузы зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

По словам экономиста Андрея Новака, блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров в целом не сильно влияет на объем экспорта зерновых. Он отметил, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции доставляется сухопутными маршрутами.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник и ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои.

Мы также писали, что порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. По состоянию на 18 мая в акватории Черного моря находится 30 судов, ожидающих очереди загрузки. Среди них 5 химтанкеров.