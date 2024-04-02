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Кулеба отримав найбільшу зарплатню серед українських урядовців за 2023 рік

2 квітня 2024 01:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кулеба отримав найбільшу зарплатню серед українських урядовців за 2023 рік
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Віталій Носач / РБК-Україна
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба лідирує за розміром зарплати за другий рік повномасштабної російської агресії. Посадовець заробив понад 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє аналітичний портал "Слово і діло" в понеділок, 1 квітня.

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Річна зарплата Дмитра Кулеби

Видання проаналізувало декларації українських урядовців. Згідно з оприлюдненими доходами, перше місце за розміром заробітної плати посів Кулеба, який за 2023 рік отримав 1 млн 368,7 тис. грн.

Інфографіка "Зарплати урядовців"
Інфографіка "Зарплати урядовців". Фото: slovoidilo.ua

Скільки за рік заробляють представники влади

Нагадаємо, що відомо скільки заробили за 2023 рік прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та його дружина Катерина.

Також ми повідомляли про розмір річної заробітної плати міський голова Києва Віталія Кличка. Мер столиці за 2023 рік задекларував значний дохід, автомобілі, нерухомість та коштовні речі.

Додамо, що мер Одеси Геннадій Труханов теж оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. 

Дмитро Кулеба
декларація
МЗС
дослідження
доходи
зарплатня

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