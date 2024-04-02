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Кулеба получил самую большую зарплату среди украинских чиновников за 2023 год

2 апреля 2024 01:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кулеба получил самую большую зарплату среди украинских чиновников за 2023 год
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Виталий Носач / РБК-Украина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба лидирует по размеру зарплаты за второй год полномасштабной российской агрессии. Чиновник заработал более 1 миллиона гривен.

Об этом сообщает аналитический портал "Слово и дело" в понедельник, 1 апреля.

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Годовая зарплата Дмитрия Кулебы

Издание проанализировало декларации украинских чиновников. Согласно обнародованным доходам, первое место по размеру заработной платы занял Кулеба, который за 2023 год получил 1 млн 368,7 тыс. грн.

Инфографика "Зарплаты чиновников"
Инфографика "Зарплаты чиновников". Фото: slovoidilo.ua

Сколько в год зарабатывают представители власти

Напомним, что известно, сколько заработали за 2023 год премьер-министр Украины Денис Шмигаль и его жена Екатерина.

Также мы сообщали о размере годовой заработной платы городского главы Киева Виталия Кличко. Мэр столицы за 2023 год задекларировал значительный доход, автомобили, недвижимость и ценные вещи.

Добавим, что мэр Одессы Геннадий Труханов также обнародовал декларацию о доходах за 2023 год.

Дмитрий Кулеба
декларация
МИД
исследование
доходы
зарплата

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