Купівля-продаж авто в Дії — які марки найчастіше обирають українці

Чоловік з телефоном. Фото: diia.gov.ua

Українці вже понад 100 000 разів купили-продали авто через сервіс "Дія". Відомо, які марки авто найчастіше продавали або купували в Україні через "Дію".

Про це повідомляє пресслужба сервісу державних послуг "Дія".

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"Помітили, скільки автомобілів з номерами DIIA на дорогах? Ці ексклюзивні знаки неможливо купити просто так - тільки з Дією. Українці 100 000+ разів перереєстрували авто в застосунку й отримали дієвий номерний знак", — сказано у повідомленні.

Купівля-продаж авто через сервіс "Дія" дозволяє уникнути зайвих походів у сервісні центри МВС, черг, бігунків та очікування оплат у банках. Номери та техпаспорт доставляються прямо до дверей або в зручне відділення пошти поблизу вашого дому.

"Перевірка авто та користувачів здійснюється автоматично. Це прибирає людський фактор і корупційні ризики. Також ви не купите викрадене або авто в розшуку", — повідомили у "Дії".

Топ марок авто, які, як зазначається, найчастіше продавали або купували через сервіс:

Volkswagen

Renault

Ford

ВАЗ

Škoda

Важливо зазначити, що середня договірна вартість авто при купівлі-продажу у "Дії" становить 204 500 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у сервісних центрах МВС посилюється контроль над складанням майбутніми водіями іспитів на права. Паралельно створюється більше можливостей оскаржити рішення екзаменаторів.

Ми також повідомляли, що в Україні запрацював Кабінет водія для юридичних осіб. Цей інструмент дозволить підприємцям оптимізувати робочий процес та зекономити час.