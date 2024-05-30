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Купля-продажа авто в Дії — сколько раз украинцы воспользовались услугой и какие марки выбирали

30 мая 2024 14:06
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Купля-продажа авто в Дії — какие марки чаще всего выбирают украинцы
Мужчина с телефоном. Фото: diia.gov.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинцы уже более 100 000 раз купили-продали авто через сервис "Дія". Известно, какие марки авто чаще всего продавали или покупали в Украине через "Дію".

Об этом сообщает пресс-служба сервиса государственных услуг "Дію".

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"Заметили, сколько автомобилей с номерами DIIA на дорогах? Эти эксклюзивные знаки невозможно купить просто так — только с Дією. Украинцы 100 000+ раз перерегистрировали авто в приложении и получили действенный номерной знак", — говорится в сообщении.

Купля-продажа авто через сервис "Дія" позволяет избежать лишних походов в сервисные центры МВД, очередей, бегунков и ожидания оплат в банках. Номера и техпаспорт доставляются прямо к двери или в удобное отделение почты вблизи вашего дома.

"Проверка авто и пользователей осуществляется автоматически. Это убирает человеческий фактор и коррупционные риски. Также вы не купите угнанное или авто в розыске", — сообщили в "Дії".

Топ марок авто, которые, как отмечается, чаще всего продавали или покупали через сервис:

  • Volkswagen
  • Renault
  • Форд
  • ВАЗ
  • Škoda

Важно отметить, что средняя договорная стоимость авто при купле-продаже в "Дії" составляет 204 500 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в сервисных центрах МВД усиливается контроль над сдачей будущими водителями экзаменов на права. Параллельно создается больше возможностей обжаловать решение экзаменаторов.

Мы также сообщали, что в Украине заработал Кабинет водителя для юридических лиц. Этот инструмент позволит предпринимателям оптимизировать рабочий процесс и сэкономить время.

авто
продажа авто
деньги
автомобиль
Дия
водительское удостоверение

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