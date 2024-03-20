Житло для ветеранів — як і хто отримає компенсацію у 2024 році

Українські бійці. Фото: GeneralStaff

В Україні у 2024 році ветерани війни та членів родин загиблих захисників можуть отримати компенсацію на придбання житла. У держбюджеті на відповідну статтю видатків закладено близько 5,75 мільярда гривень.

Про це інформує пресслужба Кабінету Міністрів.

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Хто і як може отримати компенсацію на купівлю житла

Цьогоріч планують виплатити компенсації на купівлю житла для більш ніж двох тисяч осіб за трьома програмами Міністерства у справах ветеранів. Згідно з ними, право на компенсацію передбачене для:

осіб з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи (АТО/ООС/заходи оборони, участь у бойових діях в інших країнах);

внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які є учасниками бойових дій чи особами, які мають інвалідність через війну третьої групи (АТО/ООС до 1 червня 2018-го), отримали статус до 24 лютого 2022-го;

членів родини осіб, які загинули (зникли безвісти), померли внаслідок АТО/ООС/заходів оборони, участі у бойових діях в інших країнах.

Вищеперелічені категорії громадян можуть подавати документи на компенсації на купівлю житла можна у Центри надання адміністративних послуг чи органи соцзахисту населення за місцем перебування на квартирному обліку.

В уряді зібрали детальні відомості у відповідній інфографіці.

Джерело: Кабмін

Джерело: Кабмін

Джерело: Кабмін

Джерело: Кабмін

Джерело: Кабмін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні підвищили розмір матеріальної допомоги для дітей загиблих захисників-добровольців. Нові суми виплат отримають з 1 квітня 2024 року.

Також ми писали, що деякі українські військовослужбовці мають право на довічну соціальну допомогу після звільнення з військової служби. Її розмір може досягати 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.