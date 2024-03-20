Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Покупка жилья для ветеранов — кто и как получит компенсацию arrow

Покупка жилья для ветеранов — кто и как получит компенсацию

20 марта 2024 12:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Жилье для ветеранов — как и кто получит компенсацию в 2024 году
Украинские бойцы. Фото: GeneralStaff
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в 2024 году ветераны войны и члены семей погибших защитников могут получить компенсацию на приобретение жилья. В госбюджете на соответствующую статью расходов заложено около 5,75 миллиарда гривен.

Об этом информирует пресс-служба Кабинета Министров.

Читайте также:

Кто и как может получить компенсацию на покупку жилья

В этом году планируют выплатить компенсации на покупку жилья для более двух тысяч человек по трем программам Министерства по делам ветеранов. Согласно им, право на компенсацию предусмотрено для:

  • лиц с инвалидностью в результате войны первой и второй группы (АТО/ООС/меры обороны, участие в боевых действиях в других странах);
  • внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), являющихся участниками боевых действий или лицами, имеющими инвалидность в результате войны третьей группы (АТО/ООС до 1 июня 2018-го), получили статус до 24 февраля 2022-го;
  • члены семьи погибших (пропавших без вести) умерли в результате АТО/ООС/мер обороны, участия в боевых действиях в других странах.

Вышеперечисленные категории граждан могут подавать документы на компенсации на покупку жилья в Центры предоставления административных услуг или органы соцзащиты населения по месту нахождения на квартирном учете.

В правительстве собрали подробные сведения в соответствующей инфографике.

 

жилье для ветеранов
Источник: Кабмин
жилье для ветеранов
Источник: Кабмин
жилье для ветеранов
Источник: Кабмин
жилье для ветеранов
Источник: Кабмин
жилье для ветеранов
Источник: Кабмин

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине повысили размер материальной помощи для детей погибших защитников-добровольцев. Новые суммы выплат получат с 1 апреля 2024 года.

Также мы писали, что некоторые украинские военнослужащие имеют право на пожизненную социальную помощь после увольнения с военной службы. Ее размер может достигать 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

квартиры
недвижимость
ветераны
жилье
Минреинтеграции
купить квартиру

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство