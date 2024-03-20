Жилье для ветеранов — как и кто получит компенсацию в 2024 году

Украинские бойцы. Фото: GeneralStaff

В Украине в 2024 году ветераны войны и члены семей погибших защитников могут получить компенсацию на приобретение жилья. В госбюджете на соответствующую статью расходов заложено около 5,75 миллиарда гривен.

Об этом информирует пресс-служба Кабинета Министров.

Читайте также:

Кто и как может получить компенсацию на покупку жилья

В этом году планируют выплатить компенсации на покупку жилья для более двух тысяч человек по трем программам Министерства по делам ветеранов. Согласно им, право на компенсацию предусмотрено для:

лиц с инвалидностью в результате войны первой и второй группы (АТО/ООС/меры обороны, участие в боевых действиях в других странах);

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), являющихся участниками боевых действий или лицами, имеющими инвалидность в результате войны третьей группы (АТО/ООС до 1 июня 2018-го), получили статус до 24 февраля 2022-го;

члены семьи погибших (пропавших без вести) умерли в результате АТО/ООС/мер обороны, участия в боевых действиях в других странах.

Вышеперечисленные категории граждан могут подавать документы на компенсации на покупку жилья в Центры предоставления административных услуг или органы соцзащиты населения по месту нахождения на квартирном учете.

В правительстве собрали подробные сведения в соответствующей инфографике.

Источник: Кабмин

Источник: Кабмин

Источник: Кабмин

Источник: Кабмин

Источник: Кабмин

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине повысили размер материальной помощи для детей погибших защитников-добровольцев. Новые суммы выплат получат с 1 апреля 2024 года.

Также мы писали, что некоторые украинские военнослужащие имеют право на пожизненную социальную помощь после увольнения с военной службы. Ее размер может достигать 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.