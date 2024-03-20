Жилье для ветеранов — как и кто получит компенсацию в 2024 году

Покупка жилья для ветеранов — кто и как получит компенсацию
В Украине в 2024 году ветераны войны и члены семей погибших защитников могут получить компенсацию на приобретение жилья. В госбюджете на соответствующую статью расходов заложено около 5,75 миллиарда гривен.
Об этом информирует пресс-служба Кабинета Министров.
Кто и как может получить компенсацию на покупку жилья
В этом году планируют выплатить компенсации на покупку жилья для более двух тысяч человек по трем программам Министерства по делам ветеранов. Согласно им, право на компенсацию предусмотрено для:
- лиц с инвалидностью в результате войны первой и второй группы (АТО/ООС/меры обороны, участие в боевых действиях в других странах);
- внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), являющихся участниками боевых действий или лицами, имеющими инвалидность в результате войны третьей группы (АТО/ООС до 1 июня 2018-го), получили статус до 24 февраля 2022-го;
- члены семьи погибших (пропавших без вести) умерли в результате АТО/ООС/мер обороны, участия в боевых действиях в других странах.
Вышеперечисленные категории граждан могут подавать документы на компенсации на покупку жилья в Центры предоставления административных услуг или органы соцзащиты населения по месту нахождения на квартирном учете.
В правительстве собрали подробные сведения в соответствующей инфографике.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине повысили размер материальной помощи для детей погибших защитников-добровольцев. Новые суммы выплат получат с 1 апреля 2024 года.
Также мы писали, что некоторые украинские военнослужащие имеют право на пожизненную социальную помощь после увольнения с военной службы. Ее размер может достигать 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
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