Біткоїну передбачили зниження вартості після рекордного зростання. Біткойн може впасти до 58 тис. доларів

Криптовалюта BTC. Фото: Unsplash

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вартість біткоїну, яка з початку року значно зросла і нині знаходиться на позначці у 71-72 тисячі доларів, може найближчим часом істотно знизитися. Експерти зазначають, що це відбудеться у рамках очікуваного охолодження попиту на цю криптовалюту, ознаки якого вже помітні на ринку.

Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на експертну оцінку SwissBlock.

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За словами аналітиків, індекс відносної сили біткоїну з початку лютого демонстрував низхідний тренд. Це може свідчити про зниження купівельної активності, як здатна призвести до зменшення його ціни.

У SwissBlock очікують падіння цін на біткоїн на 20%. Вартість найдорожчої криптовалюти за їх прогнозом впаде до 58-59 тисяч доларів США у найближчому майбутньому

Згідно з аналітиками, наразі індикатор настроїв досягнув високих значень, що вказує на можливу перегрітість ринку. Як передбачається зниження вартості біткоїна найближчим часом фактично означатиме період завершення його зростання.

Нагадаємо, ми розповідали чому дорожчає біткоїн та чого чекати у березні. Цього року його ціна в середньому зросла на 50%, причому основна частина цього зростання відбулася за останні кілька тижнів.

Крім того, ми писали, що Bitcoin може невдовзі зрости до 100 тисяч доларів. Експерти криптовалютної індустрії стверджують, що для цього є серйозні передумови.