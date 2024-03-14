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Курс биткоина может обвалиться в ближайшее время — сколько будет стоить крипта

14 марта 2024 17:07
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Биткоину предусмотрели снижение стоимости после рекордного роста. Биткойн может упасть до 58 тыс. долларов
Криптовалюта BTC. Фото: Unsplash
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Стоимость биткоина, которая с начала года значительно выросла и сейчас находится на отметке в 71-72 тысячи долларов, может в ближайшее время существенно снизиться. Эксперты отмечают, что это произойдет в рамках ожидаемого охлаждения спроса на эту криптовалюту, признаки которого уже заметны на рынке.

Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на экспертную оценку SwissBlock.

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Сколько будет стоить биткоин

По словам аналитиков, индекс относительной силы биткоина с начала февраля демонстрировал нисходящий тренд. Это может свидетельствовать о снижении покупательной активности, способной привести к уменьшению его цены.

В SwissBlock ожидают падения цен на биткоин на 20%. Стоимость самой дорогой криптовалюты, по их прогнозу, упадет до 58-59 тысяч долларов США в ближайшем будущем.

Согласно аналитикам, индикатор настроений достиг высоких значений, что указывает на возможную перегретость рынка. Как предполагается, снижение стоимости биткоина в ближайшее время будет фактически означать период завершения его роста.

Напомним, мы рассказывали, почему дорожает биткоин и чего ждать в марте. В этом году его цена в среднем выросла на 50%, причем основная часть этого роста произошла за последние несколько недель.

Кроме того, мы писали, что Bitcoin может вскоре вырасти до 100 тысяч долларов. Эксперты криптовалютной индустрии утверждают, что для этого есть серьезные предпосылки.

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