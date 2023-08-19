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Квартира у кредит: скільки коштує і які регіони обирають українці

19 серпня 2023 13:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Іпотека в Україні — скільки коштує і які регіони обирають українці
Люди в квартирі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні влітку поточного року суттєво зріс обсяг іпотечного кредитування. У Національному банку пов'язують активізацію на ринку з дією пільгової програми кредитування в рамках державної програми "єОселя".

Такі результати щомісячного опитування серед 26 фінустанов оприлюднив НБУ.

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Ситуація на ринку іпотеки

Як зазначається, у червні поточного року банки видали 527 іпотечних кредитів на сумарно 754 млн гривень, що удвічі більше порівняно з травнем.

В НБУ пов'язують зростання з активізацією з програмою "єОселя". При цьому середньозважена ефективна ставка за іпотекою становила 7,9%, тоді як у травні — 8,1%.

Відомо, що банки видавали кредити на купівлю житла переважно на вторинному ринку нерухомості. Так, найбільше кредитів за обсягом на початку літа видали у Києві та області — 223 угоди сумарно на 377,9 млн гривень, тобто 50% від загальної суми.

Далі йде Львівська область — 25 угод на 41,8 млн гривень. На третьому місці — Рівненська область — 30 договорів на 41,6 млн гривень. У Вінницькій області було 26 угод на 37,5 млн гривень.

Про видачу нової іпотеки у червні повідомили п'ять фінустанов.

 

іпотека
Джерело: НБУ

Пільгова іпотека "єОселя"

У серпні в Україні розширили програму пільгову іпотеку "єОселя" на всіх українців з річною ставкою у 7% та щомісячним платежем навіть на рівні місячної оренди за оселю.

Зокрема, у Приватбанку оприлюднили графік платежів на кредит у сумі 900 тис. грн. Так, у разі кредиту під 7% річних на 20 років за вартості квартири 1,3 млн грн, перший внесок становитиме 400 тис. грн.

При цьому щомісяця доведеться платити 7 тис. гривень. Обсяг витрат на страховку, нотаріуса становитиме близько 23,2 тис. гривень. В результаті доведеться заплатити понад 776 тис. грн відсотків. Тобто, якщо брати 900 тис. гривень, повернути з відсотками потрібно 1,6 млн гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у серпні 2023 року у столиці України зросла вартість оренди квартир. Ціни підскочили до 10%, однак різняться в районах та передмісті.

Також ми писали, що на українському ринку нерухомості станом на початок серпня 2023 року ціни на нерухомість стабілізувалися. Однак невдовзі ситуація може змінитися.

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