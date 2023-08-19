Ипотека в Украине — сколько стоит и какие регионы выбирают украинцы

Люди в квартире. Фото: Unplush

В Украине летом текущего года существенно вырос объем ипотечного кредитования. В Национальном банке связывают активизацию на рынке c действием льготной программы кредитования в рамках государственной программы "єОселя".

Такие результаты ежемесячного опроса среди 26 финучреждений обнародовал НБУ.

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Ситуация на рынке ипотеки

Как отмечается, в июне текущего года банки выдали 527 ипотечных кредитов в сумме 754 млн гривен, что вдвое больше по сравнению с маем.

В НБУ связывают рост с активизацией с программой "єОселя". При этом средневзвешенная эффективная ставка по ипотеке составила 7,9%, тогда как в мае — 8,1%.

Известно, что банки выдавали кредиты на покупку жилья в основном на вторичном рынке недвижимости. Так, больше кредитов по объему в начале лета выдали в Киеве и области — 223 сделки суммарно на 377,9 млн гривен, то есть 50% от общей суммы.

Далее следует Львовская область — 25 сделок на 41,8 млн гривен. На третьем месте — Ровенская область — 30 договоров на 41,6 млн гривен. В Винницкой области было 26 сделок на 37,5 млн гривен.

О выдаче новой ипотеки в июне сообщили пять финучреждений.

Источник: НБУ

Льготная ипотека "єОселя"

В августе в Украине расширили программу льготную ипотеку "єОселя" на всех украинцев с годовой ставкой в 7% и ежемесячным платежом даже на уровне месячной аренды за жилье.

В частности, в ПриватБанке обнародовали график платежей на кредит в сумме 900 тыс. грн. Так, в случае кредита под 7% годовых на 20 лет, при стоимости квартиры 1,3 млн грн, первый взнос будет составлять 400 тыс. грн.

При этом каждый месяц придется платить 7 тыс. гривен. Объем расходов на страховку нотариуса составит около 23,2 тыс. гривен. В результате придется заплатить более 776 тыс. грн процентов. То есть, если брать 900 тыс. гривен, вернуть с процентами нужно 1,6 млн гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в августе 2023 г. в столице Украины возросла стоимость аренды квартир. Цены подскочили до 10%, однако разнятся в районах и пригородах.

Также мы писали, что на украинском рынке недвижимости по состоянию на начало августа 2023 г. цены на недвижимость стабилизировались. Однако вскоре ситуация может измениться.