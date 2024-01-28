Переказ валюти без комісії та подарунок від Зубної Феї — корисні функції у monobank

Лайфхаки від monobank — вісім функцій, які допоможуть з роботою в додатку
У додатку monobank є декілька функцій, завдяки яким клієнтам буде легше користуватися послугами банку. А приховані "фішки" застосунку "Монобанк" допоможуть, наприклад, відправляти валюту без комісії.
Про корисні функції застосунку розповіли на порталі Mobanking.
Режим "Інкогніто"
Ця функція допоможе приховати баланс власних коштів на картці, кредитний ліміт, кешбек і накопичення. Замість цифр буде відображатись синьо-жовтий прапор України.
Є 3 варіанти, щоб включити:
- На екрані смартфону натисніть на іконку monobank і потримайте. Іншим пальцем виберіть "Інкогніто".
- Увійдіть у застосунок і натисніть двічі на баланс. Щоб відключити, натисніть знову 2 рази на прапор.
- У налаштуваннях знайдіть режим "Інкогніто" і перетягніть повзунок вправо.
Ця функція може знадобитись при користуванні додатком у громадських місцях. Сторонні особи не побачать ваш баланс.
Копіювання номеру картки
Якщо натиснути на фронтальний бік будь-якої картки "Монобанку" і потримати декілька секунд, то ви скопіюєте номер до буфера обміну. Його можна надіслати відправнику на електронну пошту або в соціальні мережі. Звісно, можна переписати номер вручну, але на це піде більше часу.
А ще таким чином можна скопіювати реферальне посилання, щоб запросити друга в Монобанк, або реквізити SWIFT для отримання переказу з-за кордону.
Пошук загубленої транзакції
На головному екрані додатку у правому верхньому куті є іконка лупи. Якщо натиснути на неї, то появиться пошук, за допомогою якого можна знайти загублені операції. Введіть будь-яку інформацію, яку пам’ятаєте, наприклад ім’я і прізвище відправника, суму переказу або назву компанії. Також можна зазначити діапазон часу і категорію. На екрані появиться список всіх транзакцій за зазначеними параметрами.
Подарунковий переказ
Коли переводите гроші іншій особі, то можете натиснути на іконку призу — вона розташована в ті й же графі, що і коментар з правої сторони. Виберіть веселого смайлика, ракету або подарункову коробку — цим буде засипаний екран отримувача, після надходження платежу. У такий спосіб можна привітати друзів, родичів або подружнього партнера з днем народження.
Переказ від Санти і Зубної Феї
Надіслати гроші від імені казкових персонажів у "Монобанку" можуть лише батьки своїм дітям. Якщо у вас немає прив’язаних дитячих карток, то функція буде недоступною. У коментарях до платежу потрібно вибрати Санту або Зубну Фею, тоді це ім’я появиться у виписці дитини. Справжнього відправника, тата або маму, видно не буде. У такий спосіб також можна зробити подарунок в день Святого Миколая.
Видалення транзакцій, карток та компаній
Відмінені операції зберігаються у виписці. Якщо по них свайпнути вліво, то з'явиться корзина і кнопка "Видалити". Щоб очистити виписку від зайвого, треба натиснути на неї. А ще таким чином можна стерти додану картку іншого банку. Це може знадобитися, якщо пластик втрачено або завершився його термін дії.
У розділі "Інші платежі" дозволено приєднати адресу і реквізити комунальних підприємств. Так зручно оплачувати за житло. Але якщо компанія закрилася, то ви також можете її видалити зі списку свайпом вліво.
Вибір картки отримувача
При переказі коштів можна вибирати одержувача зі списку контактів, які збережені у вашому телефоні. Але якщо натиснути на будь-який контакт і потримати декілька секунд, то появиться список всіх карт, які є у клієнта, наприклад чорна, біла або доларова. Ви можете обрати будь-яку, щоб зарахувати кошти. Якщо список не появився, це означає, що у клієнта є лише одна картка, тому ви одразу попадете на сторінку переказу.
Відправка валюти без комісії
У monobank дозволено безкоштовно переказувати долари і євро на валютні картки близьких. Це може бути батько, мама, дитина і подружній партнер, але не стороння особа.
"Валюти повинні співпадати, наприклад $ → $ або € → €. Якщо відправити долари на картку в євро або навпаки, то гроші конвертують в гривні за курсом Моно в момент здійснення операції", — сказано у повідомленні.
Щоб зробити такий переказ, потрібно довести банку, що клієнт є вашим родичем. Це можна зробити в розділі "Налаштування" — "Документи" — "Встановити родинні зв’язки". Введіть номер телефону партнера та завантажте його документ — свідоцтво про народження або шлюб.
Нагадаємо, що останнім часом в мережі почали з'являтися повідомлення, що monobank висунув до своїх клієнтів нову вимогу: вказати максимальний обсяг фінансових операцій за всіма рахунками, який клієнт планує проводити впродовж місяця. Це нововведення викликало багато запитань у клієнтів банку.
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