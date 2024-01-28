Переказ валюти без комісії та подарунок від Зубної Феї — корисні функції у monobank

Телефон в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У додатку monobank є декілька функцій, завдяки яким клієнтам буде легше користуватися послугами банку. А приховані "фішки" застосунку "Монобанк" допоможуть, наприклад, відправляти валюту без комісії.

Про корисні функції застосунку розповіли на порталі Mobanking.

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Режим "Інкогніто"

Ця функція допоможе приховати баланс власних коштів на картці, кредитний ліміт, кешбек і накопичення. Замість цифр буде відображатись синьо-жовтий прапор України.

Є 3 варіанти, щоб включити:

На екрані смартфону натисніть на іконку monobank і потримайте. Іншим пальцем виберіть "Інкогніто".

Увійдіть у застосунок і натисніть двічі на баланс. Щоб відключити, натисніть знову 2 рази на прапор.

У налаштуваннях знайдіть режим "Інкогніто" і перетягніть повзунок вправо.

Ця функція може знадобитись при користуванні додатком у громадських місцях. Сторонні особи не побачать ваш баланс.

Режим "Інкогніто". Джерело: monobank

Копіювання номеру картки

Якщо натиснути на фронтальний бік будь-якої картки "Монобанку" і потримати декілька секунд, то ви скопіюєте номер до буфера обміну. Його можна надіслати відправнику на електронну пошту або в соціальні мережі. Звісно, можна переписати номер вручну, але на це піде більше часу.

А ще таким чином можна скопіювати реферальне посилання, щоб запросити друга в Монобанк, або реквізити SWIFT для отримання переказу з-за кордону.

Копіювання номеру картки. Джерело: monobank

Пошук загубленої транзакції

На головному екрані додатку у правому верхньому куті є іконка лупи. Якщо натиснути на неї, то появиться пошук, за допомогою якого можна знайти загублені операції. Введіть будь-яку інформацію, яку пам’ятаєте, наприклад ім’я і прізвище відправника, суму переказу або назву компанії. Також можна зазначити діапазон часу і категорію. На екрані появиться список всіх транзакцій за зазначеними параметрами.

Пошук за випискою. Джерело: monobank

Подарунковий переказ

Коли переводите гроші іншій особі, то можете натиснути на іконку призу — вона розташована в ті й же графі, що і коментар з правої сторони. Виберіть веселого смайлика, ракету або подарункову коробку — цим буде засипаний екран отримувача, після надходження платежу. У такий спосіб можна привітати друзів, родичів або подружнього партнера з днем народження.

Подарункові перекази. Джерело: monobank

Переказ від Санти і Зубної Феї

Надіслати гроші від імені казкових персонажів у "Монобанку" можуть лише батьки своїм дітям. Якщо у вас немає прив’язаних дитячих карток, то функція буде недоступною. У коментарях до платежу потрібно вибрати Санту або Зубну Фею, тоді це ім’я появиться у виписці дитини. Справжнього відправника, тата або маму, видно не буде. У такий спосіб також можна зробити подарунок в день Святого Миколая.

Перекази від казкових персонажів. Джерело: monobank

Видалення транзакцій, карток та компаній

Відмінені операції зберігаються у виписці. Якщо по них свайпнути вліво, то з'явиться корзина і кнопка "Видалити". Щоб очистити виписку від зайвого, треба натиснути на неї. А ще таким чином можна стерти додану картку іншого банку. Це може знадобитися, якщо пластик втрачено або завершився його термін дії.

У розділі "Інші платежі" дозволено приєднати адресу і реквізити комунальних підприємств. Так зручно оплачувати за житло. Але якщо компанія закрилася, то ви також можете її видалити зі списку свайпом вліво.

Видалення карток, транзакцій та компаній. Джерело: monobank

Вибір картки отримувача

При переказі коштів можна вибирати одержувача зі списку контактів, які збережені у вашому телефоні. Але якщо натиснути на будь-який контакт і потримати декілька секунд, то появиться список всіх карт, які є у клієнта, наприклад чорна, біла або доларова. Ви можете обрати будь-яку, щоб зарахувати кошти. Якщо список не появився, це означає, що у клієнта є лише одна картка, тому ви одразу попадете на сторінку переказу.

Вибір картки отримувача. Джерело: monobank

Відправка валюти без комісії

У monobank дозволено безкоштовно переказувати долари і євро на валютні картки близьких. Це може бути батько, мама, дитина і подружній партнер, але не стороння особа.

"Валюти повинні співпадати, наприклад $ → $ або € → €. Якщо відправити долари на картку в євро або навпаки, то гроші конвертують в гривні за курсом Моно в момент здійснення операції", — сказано у повідомленні.

Щоб зробити такий переказ, потрібно довести банку, що клієнт є вашим родичем. Це можна зробити в розділі "Налаштування" — "Документи" — "Встановити родинні зв’язки". Введіть номер телефону партнера та завантажте його документ — свідоцтво про народження або шлюб.

Переказ валюти без комісії. Джерело: monobank

Нагадаємо, що останнім часом в мережі почали з'являтися повідомлення, що monobank висунув до своїх клієнтів нову вимогу: вказати максимальний обсяг фінансових операцій за всіма рахунками, який клієнт планує проводити впродовж місяця. Це нововведення викликало багато запитань у клієнтів банку.