Перевод валюты без комиссии и подарок от Зубной Феи — полезные функции в monobank

Телефон в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В приложении monobank есть несколько функций, благодаря которым клиентам будет легче воспользоваться услугами банка. А скрытые "фишки" приложения "Монобанк" помогут, например, отправлять валюту без комиссии.

О полезных функциях приложения рассказали на портале Mobanking.

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Режим "Инкогнито"

Эта функция поможет скрыть баланс собственных средств на карте, кредитный лимит, кэшбек и накопление. Вместо цифр будет отображаться сине-желтый флаг Украины.

Есть 3 варианта, чтобы включить:

На экране смартфона нажмите иконку monobank и удерживайте. Другим пальцем выберите "Инкогнито".

Войдите в приложение и дважды нажмите на баланс. Чтобы отключить, снова нажмите 2 раза на флаг.

В настройках найдите режим "Инкогнито" и перетащите ползунок вправо.

Эта функция может потребоваться при использовании приложения в общественных местах. Посторонние лица не увидят ваш баланс.

Режим "Инкогнито". Источник: monobank

Копирование номера карты

Если нажать на лицевую сторону любой карты "Монобанка" и подержать несколько секунд, то вы скопируете номер в буфер обмена. Его можно отправить отправителю по электронной почте или в социальные сети. Конечно, можно переписать номер вручную, но на это уйдет больше времени.

А еще таким образом можно скопировать реферальную ссылку, чтобы пригласить друга в Монобанк или реквизиты SWIFT для получения перевода из-за границы.

Копирование номера карты. Источник: monobank

Поиск потерянной транзакции

На главном экране приложения в правом верхнем углу есть иконка лупы. Если нажать на нее, появится поиск, с помощью которого можно найти потерянные операции. Введите любую информацию, которую помните, например имя и фамилию отправителя, сумму перевода или название компании. Можно также указать диапазон времени и категорию. На экране отобразится список всех транзакций по указанным параметрам.

Поиск по выписке. Источник: monobank

Подарочный перевод

Когда переводите деньги другому лицу, можете нажать на иконку приза — она находится в той же графе, что и комментарий с правой стороны. Выберите веселого смайлика, ракету или подарочную коробку — этим будет засыпан экран получателя, после поступления платежа. Таким образом, можно поздравить друзей, родственников или супружеского партнера с днем рождения.

Подарочные переводы. Источник: monobank

Предание от Санты и Зубной Феи

Послать деньги от имени сказочных персонажей в "Монобанке" могут только родители своим детям. Если у вас нет привязанных детских карт, то функция будет недоступна. В комментариях к платежу следует выбрать Санту или Зубную Фею, тогда это имя появится в выписке ребенка. Настоящего отправителя, папу или маму видно не будет. Таким образом, можно сделать подарок в день Святого Николая.

Пересказы от сказочных персонажей. Источник: monobank

Удаление транзакций, карт и компаний

Отмененные операции хранятся в выписке. Если по ним свалиться влево, то появится корзина и кнопка "Удалить". Чтобы очистить выписку от лишнего, нужно нажать на нее. А еще таким образом можно стереть добавленную карту другого банка. Это может потребоваться, если пластик потерян или завершился срок его действия.

В разделе "Прочие платежи" можно присоединить адрес и реквизиты коммунальных предприятий. Так удобно оплачивать жилье. Но если компания закрылась, вы также можете ее удалить из списка свайпом влево.

Удаление карт, транзакций и компаний. Источник: monobank

Выбор карты получателя

При переводе средств можно выбирать получателя из списка контактов, сохраненных в телефоне. Но если нажать на любой контакт и подержать несколько секунд, то появится список всех карт, которые есть у клиента, например, черная, белая или долларовая. Вы можете выбрать любое, чтобы отнести деньги. Если список не появился, это означает, что у клиента есть только одна карточка, поэтому вы сразу попадете на страницу перевода.

Выбор карты получателя. Источник: monobank

Отправка валюты без комиссии

В monobank разрешено бесплатно переводить доллары и евро на валютные карты близких. Это может быть отец, мама, ребенок и супружеский партнер, но не постороннее лицо.

"Валюты должны совпадать, например $→$ или €→€. Если отправить доллары на карту в евро или наоборот, то деньги конвертируют в гривну по курсу Моно в момент совершения сделки", — говорится в сообщении.

Чтобы сделать такой перевод нужно доказать банку, что клиент является вашим родственником. Это можно сделать в разделе "Настройки" — "Документы" — "Установить родственные связи". Введите номер телефона партнера и загрузите его документ — свидетельство о рождении или браке.

Перевод валюты без комиссии. Источник: monobank

Напомним, что в последнее время в сети начали появляться сообщения, что monobank выдвинул к своим клиентам новое требование: указать максимальный объем финансовых операций по всем счетам, который клиент планирует проводить в течение месяца. Это нововведение вызвало множество вопросов у клиентов банка.