Перевод валюты без комиссии и подарок от Зубной Феи — полезные функции в monobank

Лайфхаки от monobank – восемь функций, которые помогут с работой в приложении
В приложении monobank есть несколько функций, благодаря которым клиентам будет легче воспользоваться услугами банка. А скрытые "фишки" приложения "Монобанк" помогут, например, отправлять валюту без комиссии.
О полезных функциях приложения рассказали на портале Mobanking.
Режим "Инкогнито"
Эта функция поможет скрыть баланс собственных средств на карте, кредитный лимит, кэшбек и накопление. Вместо цифр будет отображаться сине-желтый флаг Украины.
Есть 3 варианта, чтобы включить:
- На экране смартфона нажмите иконку monobank и удерживайте. Другим пальцем выберите "Инкогнито".
- Войдите в приложение и дважды нажмите на баланс. Чтобы отключить, снова нажмите 2 раза на флаг.
- В настройках найдите режим "Инкогнито" и перетащите ползунок вправо.
Эта функция может потребоваться при использовании приложения в общественных местах. Посторонние лица не увидят ваш баланс.
Копирование номера карты
Если нажать на лицевую сторону любой карты "Монобанка" и подержать несколько секунд, то вы скопируете номер в буфер обмена. Его можно отправить отправителю по электронной почте или в социальные сети. Конечно, можно переписать номер вручную, но на это уйдет больше времени.
А еще таким образом можно скопировать реферальную ссылку, чтобы пригласить друга в Монобанк или реквизиты SWIFT для получения перевода из-за границы.
Поиск потерянной транзакции
На главном экране приложения в правом верхнем углу есть иконка лупы. Если нажать на нее, появится поиск, с помощью которого можно найти потерянные операции. Введите любую информацию, которую помните, например имя и фамилию отправителя, сумму перевода или название компании. Можно также указать диапазон времени и категорию. На экране отобразится список всех транзакций по указанным параметрам.
Подарочный перевод
Когда переводите деньги другому лицу, можете нажать на иконку приза — она находится в той же графе, что и комментарий с правой стороны. Выберите веселого смайлика, ракету или подарочную коробку — этим будет засыпан экран получателя, после поступления платежа. Таким образом, можно поздравить друзей, родственников или супружеского партнера с днем рождения.
Предание от Санты и Зубной Феи
Послать деньги от имени сказочных персонажей в "Монобанке" могут только родители своим детям. Если у вас нет привязанных детских карт, то функция будет недоступна. В комментариях к платежу следует выбрать Санту или Зубную Фею, тогда это имя появится в выписке ребенка. Настоящего отправителя, папу или маму видно не будет. Таким образом, можно сделать подарок в день Святого Николая.
Удаление транзакций, карт и компаний
Отмененные операции хранятся в выписке. Если по ним свалиться влево, то появится корзина и кнопка "Удалить". Чтобы очистить выписку от лишнего, нужно нажать на нее. А еще таким образом можно стереть добавленную карту другого банка. Это может потребоваться, если пластик потерян или завершился срок его действия.
В разделе "Прочие платежи" можно присоединить адрес и реквизиты коммунальных предприятий. Так удобно оплачивать жилье. Но если компания закрылась, вы также можете ее удалить из списка свайпом влево.
Выбор карты получателя
При переводе средств можно выбирать получателя из списка контактов, сохраненных в телефоне. Но если нажать на любой контакт и подержать несколько секунд, то появится список всех карт, которые есть у клиента, например, черная, белая или долларовая. Вы можете выбрать любое, чтобы отнести деньги. Если список не появился, это означает, что у клиента есть только одна карточка, поэтому вы сразу попадете на страницу перевода.
Отправка валюты без комиссии
В monobank разрешено бесплатно переводить доллары и евро на валютные карты близких. Это может быть отец, мама, ребенок и супружеский партнер, но не постороннее лицо.
"Валюты должны совпадать, например $→$ или €→€. Если отправить доллары на карту в евро или наоборот, то деньги конвертируют в гривну по курсу Моно в момент совершения сделки", — говорится в сообщении.
Чтобы сделать такой перевод нужно доказать банку, что клиент является вашим родственником. Это можно сделать в разделе "Настройки" — "Документы" — "Установить родственные связи". Введите номер телефона партнера и загрузите его документ — свидетельство о рождении или браке.
Напомним, что в последнее время в сети начали появляться сообщения, что monobank выдвинул к своим клиентам новое требование: указать максимальный объем финансовых операций по всем счетам, который клиент планирует проводить в течение месяца. Это нововведение вызвало множество вопросов у клиентов банка.
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