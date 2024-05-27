Лікарняні виплати — хто не отримає у 2024 році

Лікарняні отримають не всі — які суми та правила діють у 2024 році
В Україні громадяни під час війни мають право на лікарняні виплати. Водночас, правила дещо зазнали змін.
Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).
Розрахунок суми лікарняних виплат у 2024 році
Згідно з правилами, під час обчислення розміру допомоги з тимчасової непрацездатності визначають розмір страхового стажу, тобто період, коли працівник підлягав страхуванню у зв'язку з втратою працездатності.
Згідно з ч. 1 ст. 14 закону "Про загальнообов’язкове державне соцстрахування" від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV, сума страхового внеску, яку сплачує роботодавець, не може бути нижчою за мінімальний страховий внесок.
У 2024 році суми лікарняних виплат залежно від стажу такі:
- розмір стажу менш ніж три роки — частка становить 50% від середньої заробітної платні;
- розмір стажу від трьох до п’яти років — частка дорівнює 60% від середньої зарплати;
- розмір стажу від п’яти до восьми років — частка становить 70% від середньої заробітної платні;
- розмір стажу більш ніж вісім років — 100% від середньої зарплати.
Деяким громадянам під час війни, незалежно від стажу, надане право на 100% зарплатні за лікарняний. Такі суми гарантують:
- ветеранам війни;
- членам родин загиблих/померлих ветеранів війни;
- членам родин загиблих/померлих захисників та захисниць;
- постраждалим учасникам Революції гідності;
- постраждалим громадянам внаслідок катастрофи на ЧАЕС;
- донорам, які мають право на пільги за законом № 931-ІХ (ст. 20) "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".
Хто не отримає лікарняні під час війни
Під час воєнного стану не оплачуються лікарняні громадян, які служать в армії, Теробороні (ТРО), інших збройних формуваннях.
Виплати не передбачені, оскільки їм надають грошове забезпечення на час тимчасової непрацездатності/відновлення після отриманих травм та поранень. Е-лікарняні працівників надсилають роботодавцям, проте оплачувати їх не потрібно.
Не оплачуються лікарняні виплати ще деяким категоріям громадян. Йдеться про:
- громадян, з якими призупинили дію трудового договору, а в той час було отримане захворювання/травма невиробничого характеру;
- осіб, які доглядають дітей.
Таким громадянам нарахують виплати після здобуття перемоги України у війні за статтею 13 Закону № 2136.
Водночас, продовжується надання лікарняних з вагітності та пологів. Розмір залежить від мінімальної зарплати, яка у 2024 році зросла.
Що ще варто знати
Нагадаємо, майже 46 тисяч дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування проживають у сім'ях опікунів та піклувальників, що становить третину від їхньої загальної кількості. Для фінансової підтримки таких сімей держава надає відповідні виплати.
Також ми писали, що у Міністерстві соціальної політики розповіли, що у 2024 році українські діти знову зможуть відпочити за державною програмою "єОздоровлення". Кількість закладів, куди можна буде придбати путівки, розшириться.
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