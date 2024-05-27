Больничные выплаты — кто не получит в 2024 году

Пациентка на приеме у врача. Фото: tkml2.te.ua

В Украине граждане во время войны имеют право на больничные выплаты. В то же время, правила несколько изменились.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Расчет суммы больничных выплат в 2024 году

Согласно правилам, при исчислении размера пособия по временной нетрудоспособности определяют размер страхового стажа, то есть период, когда работник подлежал страхованию в связи с потерей трудоспособности.

Согласно ч. 1 ст. 14 закона "Об общеобязательном государственном соцстраховании" от 23 сентября 1999 года № 1105-XIV, сумма страхового взноса, которую уплачивает работодатель, не может быть ниже минимального страхового взноса.

В 2024 году суммы больничных выплат в зависимости от стажа таковы:

размер стажа менее трех лет — доля составляет 50% от средней заработной платы;

размер стажа от трех до пяти лет — доля равна 60% от средней зарплаты;

размер стажа от пяти до восьми лет — доля составляет 70% от средней заработной платы;

размер стажа более восьми лет — 100% от средней зарплаты.

Некоторым гражданам во время войны, независимо от стажа, предоставлено право на 100% зарплаты за больничный. Такие суммы гарантируют:

ветеранам войны;

членам семей погибших/умерших ветеранов войны;

членам семей погибших/умерших защитников и защитниц;

пострадавшим участникам революции достоинства;

пострадавшим гражданам в результате катастрофы на ЧАЭС;

донорам, имеющим право на льготы по закону № 931-ІХ (ст. 20) "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

Кто не получит больничные во время войны

Во время военного положения не оплачиваются больничные гражданам, служащим в армии, Теробороне (ТРО), других вооруженных формированиях.

Выплаты не предусмотрены, поскольку им предоставляют денежное довольствие на время временной нетрудоспособности/восстановления после полученных травм и ранений. Е-больничные работников присылают работодателям, однако оплачивать их не нужно.

Не оплачиваются больничные выплаты еще некоторым категориям граждан. Речь идет о:

гражданах, с которыми приостановили действие трудового договора, а в то время было получено заболевание/травма непроизводственного характера;

лицах, ухаживающих за детьми.

Таким гражданам начислят выплаты после победы Украины в войне по статье 13 Закона № 2136.

В то же время продолжается предоставление больничных по беременности и родам. Размер зависит от минимальной заработной платы, которая в 2024 году увеличилась.

Что еще стоит знать

Напомним, около 46 тысяч детей-сирот и детей без родительской опеки проживают в семьях опекунов и попечителей, что составляет треть от их общего количества. Для финансовой поддержки таких семей государство предоставляет соответствующие выплаты.

Также мы писали, что в Министерстве социальной политики рассказали, что в 2024 году украинские дети снова смогут отдохнуть по государственной программе "єОздоровлення". Количество заведений, куда можно будет приобрести путевки, расширится.