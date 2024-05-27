Больничные выплаты — кто не получит в 2024 году

Больничные получат не все — какие суммы и правила действуют в 2024 году
В Украине граждане во время войны имеют право на больничные выплаты. В то же время, правила несколько изменились.
Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Расчет суммы больничных выплат в 2024 году
Согласно правилам, при исчислении размера пособия по временной нетрудоспособности определяют размер страхового стажа, то есть период, когда работник подлежал страхованию в связи с потерей трудоспособности.
Согласно ч. 1 ст. 14 закона "Об общеобязательном государственном соцстраховании" от 23 сентября 1999 года № 1105-XIV, сумма страхового взноса, которую уплачивает работодатель, не может быть ниже минимального страхового взноса.
В 2024 году суммы больничных выплат в зависимости от стажа таковы:
- размер стажа менее трех лет — доля составляет 50% от средней заработной платы;
- размер стажа от трех до пяти лет — доля равна 60% от средней зарплаты;
- размер стажа от пяти до восьми лет — доля составляет 70% от средней заработной платы;
- размер стажа более восьми лет — 100% от средней зарплаты.
Некоторым гражданам во время войны, независимо от стажа, предоставлено право на 100% зарплаты за больничный. Такие суммы гарантируют:
- ветеранам войны;
- членам семей погибших/умерших ветеранов войны;
- членам семей погибших/умерших защитников и защитниц;
- пострадавшим участникам революции достоинства;
- пострадавшим гражданам в результате катастрофы на ЧАЭС;
- донорам, имеющим право на льготы по закону № 931-ІХ (ст. 20) "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".
Кто не получит больничные во время войны
Во время военного положения не оплачиваются больничные гражданам, служащим в армии, Теробороне (ТРО), других вооруженных формированиях.
Выплаты не предусмотрены, поскольку им предоставляют денежное довольствие на время временной нетрудоспособности/восстановления после полученных травм и ранений. Е-больничные работников присылают работодателям, однако оплачивать их не нужно.
Не оплачиваются больничные выплаты еще некоторым категориям граждан. Речь идет о:
- гражданах, с которыми приостановили действие трудового договора, а в то время было получено заболевание/травма непроизводственного характера;
- лицах, ухаживающих за детьми.
Таким гражданам начислят выплаты после победы Украины в войне по статье 13 Закона № 2136.
В то же время продолжается предоставление больничных по беременности и родам. Размер зависит от минимальной заработной платы, которая в 2024 году увеличилась.
Что еще стоит знать
Напомним, около 46 тысяч детей-сирот и детей без родительской опеки проживают в семьях опекунов и попечителей, что составляет треть от их общего количества. Для финансовой поддержки таких семей государство предоставляет соответствующие выплаты.
Также мы писали, что в Министерстве социальной политики рассказали, что в 2024 году украинские дети снова смогут отдохнуть по государственной программе "єОздоровлення". Количество заведений, куда можно будет приобрести путевки, расширится.
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