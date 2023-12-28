Лікування безпліддя 2024 — які зміниться ситуація в Україні з нового року

Вагітна жінка. Фото: Myshopify

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) вперше впроваджує фінансування допоміжних репродуктивних технологій для лікування безпліддя в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Новий пакет послуг "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)" став частиною Програми медичних гарантій на 2024 рік.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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Детальніше про зміни у лікуванні безпліддя

Згідно з повідомленням першого заступника міністра охорони здоров'я, Сергія Дуброва, запровадження безкоштовного лікування безпліддя є важливим кроком для покращення доступності медичних послуг в цій області. Це стосується не лише майбутніх батьків загалом, але і ветеранів, чий стан здоров'я може вплинути на репродуктивну функцію.

"Важливо забезпечити право на батьківство для військовослужбовців. Суворі реалії воєнних дій та умови, у яких наші захисники і захисниці перебувають тривалий час, боронячи нашу країну, можуть негативно позначитися на репродуктивній функції. Тому на допомогу ветеранкам чи дружинам ветеранів, які мріють відчути радість батьківства, можуть прийти лікарі. Таке рішення подарує нам більше ніж 10 тисяч маленьких українців щороку", — зауважив Дубров.

Ставка за цей новий напрямок лікування складає 60 324 гривень за один цикл послуги. Прогнозується, що буде надано близько 30 400 циклів медичних послуг, а після проведення штучного запліднення очікується народження приблизно 10 000 новонароджених громадян України.

Як медзаклади можуть долучитися до програми

Важливо відзначити, що направлення жінок на лікування безпліддя буде здійснюватися за медичними показаннями бюджетним коштом. Медичні заклади, які бажають долучитися до програми, мають укласти контракт з Національною службою здоров'я до січня 2024 року.

Нагадаємо, що у МОЗ повідомили про нововведення у законодавстві. Відтепер вагітні жінки самі вирішуватимуть, коли йти у декрет. Вони за власним бажанням можуть розпочати декретну відпустку не пізніше 30-го тижня вагітності.