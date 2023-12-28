Лечение бесплодия 2024 — как изменится ситуация в Украине с нового года

Беременная женщина. Фото: Myshopify

Министерство здравоохранения (МОЗ) впервые внедряет финансирование вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия в рамках программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения. Новый пакет услуг "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)" стал частью Программы медицинских гарантий на 2024 год.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Согласно сообщению первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва, введение бесплатного лечения бесплодия является важным шагом для улучшения доступности медицинских услуг в этой области. Это касается не только будущих родителей в целом, но и ветеранов, состояние здоровья которых может повлиять на репродуктивную функцию.

"Важно обеспечить право на отцовство для военнослужащих. Строгие реалии военных действий и условия, в которых наши защитники и защитницы находятся длительное время, защищая нашу страну, могут негативно сказаться на репродуктивной функции. Поэтому на помощь ветеранам или женам ветеранов, мечтающих ощутить радость отцовства, могут прийти врачи. Такое решение подарит нам более 10 тысяч маленьких украинцев ежегодно", — заметил Дубров.

Ставка за это новое направление лечения составляет 60 324 гривен за один цикл услуги. Прогнозируется, что будут предоставлены около 30 400 циклов медицинских услуг, а после проведения искусственного оплодотворения ожидается рождение примерно 10 000 новорожденных граждан Украины.

Как медучреждения могут присоединиться к программе

Важно отметить, что направление женщин на лечение бесплодия будет осуществляться по медицинским показаниям за бюджетные средства. Медицинские учреждения, желающие присоединиться к программе, должны заключить контракт с Национальной службой здоровья до января 2024 года.

Напомним, что в Минздраве сообщили о нововведениях в законодательстве. Теперь беременные женщины сами будут решать, когда идти в декрет. Они по собственному желанию могут начать декретный отпуск не позже 30-й недели беременности.