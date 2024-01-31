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Лишилось два місяці — хто і чому втратить пенсії у березні

31 січня 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії перестануть нараховувати — хто і чому втратить гроші у березні
Грошові купюри. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні пенсії в без фізичної перевірки (ідентифікації) виплачуватимуться тільки до 31 березня 2024 року. Вимога поширюється на внутрішніх переселенців, взятих на облік до 24 лютого 2022-го.

Про це розповіли представники Міністерства соціальної політики.

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Відповідно до урядового рішення, пенсіонери з числа внутрішньо переміщених мають два місяці для проходження фізичної ідентифікації. Це можна зробити як у будь-якому відділенні Пенсійного фонду, так і в Ощадбанку, дистанційно через особистий електронний кабінет ПФУ чи відеоідентифікацію.

Якщо людина не пройде ідентифікацію, то пенсійні кошти будуть накопичуватися на рахунку до проходження відповідної процедури із підтвердження своєї особи. Після ідентифікації вся сума надійде на розрахунковий рахунок громадянина.

Як пенсіонерам пройти ідентифікацію

Внутрішньо переміщеним особам, які отримують пенсійні виплати через поточні рахунки в держфінустанові "Ощадбанк" потрібно на вибір:

  • авторизуватися в особистому е-кабінеті на порталі е-послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія. Підпис" (Дія ID);
  • ідентифікуватися за допомогою відеозв'язку з терорганами ПФУ із дотриманням українсього законодавства у питанні електронних довірчих послуг;
  • ідентифікуватися особисто в установі "Ощадбанк";
  • прийти за кордоном у дипломатичну установу України, щоб підтвердити факт того, що людина жива.

У відомстві нагадують, що  вимога фізичної ідентифікації для всіх отримувачів пенсій та соцвиплат запроваджена в Україні 20 років тому. Вона потрібна для перевірки, чи дійсно людина, котра отримує державні виплати, жива, і чи саме їй надходять гроші.

В останні три роки норма проходження фізичної ідентифікації не застосовувалась через введення в країні карантину у зв'язку з пандемією Covid-19, однак з липня 2023 року у зв'язку із закінченням карантину, вона поновила свою дію.

Що ще варто знати

2024 році громадянам літнього віку двічі підвищать пенсійні виплати та проведуть індексацію на 13%. Також виплатять гарантовані законодавством надбавки, доплати, зокрема за особливі заслуги перед країною.

Також писали, що у березні 2024 року в Україні має відбутися масштабна індексація пенсійних виплат. Відомо формулу розрахунку та хто може отримати суттєво більше.

виплати
пенсії
Ощадбанк
Мінсоцполітики
гроші
пенсіонери

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