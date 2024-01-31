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Осталось два месяца — кто и почему лишится пенсий в марте

31 января 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии перестанут начислять – кто и почему потеряет деньги в марте
Денежные купюры. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине пенсии без физической проверки (идентификации) будут выплачиваться только до 31 марта 2024 года. Требование распространяется на внутренних переселенцев, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.

Об этом рассказали представители Министерства социальной политики.

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Согласно правительственному решению, пенсионеры из числа внутренне перемещенных имеют два месяца для прохождения физической идентификации. Это можно сделать как в любом отделении Пенсионного фонда, так и в Ощадбанке, дистанционно через личный электронный кабинет ПФУ или видеоидентификацию.

Если человек не пройдет идентификацию, то пенсионные средства будут накапливаться на счете до прохождения соответствующей процедуры по подтверждению личности. После идентификации вся сумма поступит на расчетный счет гражданина.

Как пенсионерам пройти идентификацию

Внутренне перемещенным лицам, получающим пенсионные выплаты через текущие счета в госфинучреждении "Ощадбанк" требуется по выбору:

  • авторизироваться в личном е-кабинете на портале е-услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпис" (Дія ID);
  • идентифицироваться посредством видеосвязи с терорганами ПФУ с соблюдением украинского законодательства в вопросе электронных доверительных услуг;
  • идентифицироваться лично в учреждении "Ощадбанк";
  • прийти за границей в дипломатическое учреждение Украины, чтобы подтвердить факт того, что человек жив.

В ведомстве напоминают, что требование физической идентификации для всех получателей пенсий и соцвыплат введено в Украине 20 лет назад. Она нужна для проверки, действительно ли человек, получающий государственные выплаты, жив, и ему ли именно поступают деньги.

В последние три года норма прохождения физической идентификации не применялась из-за введения в стране карантина в связи с пандемией Covid-19, однако с июля 2023 года в связи с окончанием карантина она возобновила свое действие.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году гражданам пожилого возраста дважды повысят пенсионные выплаты и проведут индексацию на 13%. Также выплатят гарантированные законодательством надбавки, доплаты, в частности, за особые заслуги перед страной.

Также писали, что в марте 2024 года в Украине предстоит масштабная индексация пенсионных выплат. Известна формула расчета и кто может получить существенно больше.

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