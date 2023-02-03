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Майно Ахметова, Шуфрича і Коломойського: у Криму "націоналізували" 500 об’єктів нерухомості

3 лютого 2023 14:15
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Криму націоналізували 500 об’єктів нерухомості громадян України: кому вони належать
Окупанти "націоналізували" сотні об'єктів нерухомості у Криму
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Окупаційна влада Криму ухвалила рішення про "націоналізацію" майна "іноземних громадян та держав, які вчиняють щодо росії недружні дії". До переліку увійшли близько 500 об’єктів нерухомості.

Про це повідомив так званий спікер держради Криму Володимир Констянтинов у Telegram.

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Які об'єкти потрапили під "націоналізацію"

"Робота антитерористичної комісії з виявлення майна поплічників київського режиму у Криму продовжиться", — написав Констянтинов.

До переліку націоналізованих об’єктів, що належать до різних підприємств та банків, туристичної, спортивної інфраструктури, увійшли, зокрема:

  • житлові, нежитлові приміщення та земельні ділянки українських банків "Фінанси та кредит", "Укрсиббанк", "Імексбанк", "Піреус банк", "Укрексімбанк" та інших;
  • база та ділянка на березі морі в Орджонікідзе (Феодосія) футбольного клубу "Динамо Київ";
  • кінотеатр "Сатурн IMAX" в Ялті (належить екс-прем’єр-міністру Арсенію Яценюку);
  • пансіонати "Севастополь", "Гірське сонце", "Гірник", "Сонячний", "Світло шахтаря", які належать підприємствам олігарха Ріната Ахметова;
  • землі та недобудова в Сімеїзі екснардепа Нестора Шуфрича;
  • Центр водного спорту у Партеніті, який належить олігарху Ігорю Коломойському.

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив у інтерв'ю The Washington Post, що цього року росія зосередиться на окупації більшої території Донецької та Луганської областей. Водночас до літа Україна повинна повернути собі Крим.

Додамо, ЗМІ писали, що битва за Крим стане вирішальною в російсько-українській війні. Однак вона буде "надзвичайно кровопролитною".

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