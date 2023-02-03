В Крыму национализировали 500 объектов недвижимости граждан Украины: кому они принадлежат

Имущество Ахметова, Шуфрича и Коломойского: в Крыму "национализировали" 500 объектов недвижимости
Оккупационные власти Крыма приняли решение о "национализации" имущества "иностранных граждан и государств, совершающих в отношении россии недружественные действия". В список вошли около 500 объектов недвижимости.
Об этом сообщил так называемый спикер госсовета Крыма Владимир Константинов в Telegram.
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Какие объекты попали под "национализацию"
"Работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества приспешников киевского режима в Крыму продолжится", — написал Константинов.
В список национализированных объектов, принадлежащих к разным предприятиям и банкам, туристической, спортивной инфраструктуре, вошли, в частности:
- жилые, нежилые помещения и участки украинских банков "Финансы и кредит", "Укрсиббанк", "Имэксбанк", "Пиреус банк", "Укрэксимбанк" и других;
- база и участок на берегу моря в Орджоникидзе (Феодосия) футбольного клуба "Динамо Киев";
- кинотеатр "Сатурн IMAX" в Ялте (принадлежит экс-премьер-министру Арсению Яценюку);
- пансионаты "Севастополь", "Горное солнце", "Горняк", "Солнечный", "Свет шахтера", принадлежащие предприятиям олигарха Рината Ахметова;
- земли и недостройка в Симеизе экснардепа Нестора Шуфрича;
- Центр водного спорта в Партените, принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому.
Напомним, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил в интервью The Washington Post, что в этом году россия сосредоточится на оккупации большей территории Донецкой и Луганской областей. В то же время, к лету Украина должна вернуть себе Крым.
Добавим, СМИ писали, что битва за Крым станет решающей в российско-украинской войне. Однако она будет "чрезвычайно кровопролитной".