Майже 180 тисяч українців втратять виплати ВПО: яка причина

Внутрішньо переміщені особи. Фото: t.me/DMYTROLUNIN

Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що верифікація засвідчила, що майже 180 тисяч українців помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи. За її словами, всі помилки буде виправлено.

Про це Ірина Верещук повідомила в ефірі телемарафону.

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Верещук розповіла, скількох людей позбавлять виплат допомоги як переселенців після верифікації:

"Те, що мені відомо зараз, станом на сьогодні: 109 тис. постійно перебувають за кордоном, проживають там і отримують виплати там, і отримують виплати як внутрішньо переміщені особи; майже 10 тис. виявилися такими, що значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, і на них і далі отримують виплати; також було знайдено помилки в реєстрі, коли двоє членів сім'ї, наприклад і батько, і мати, подали на виплати для тих самих дітей — таких родин знайшли майже 60 тис.".

За її словами, всі помилки буде виправлено, тому виплати таким людям припинять. Верещук додала, що станом на сьогодні 2 млн 600 тис. осіб отримують допомогу від держави.

Нагадаємо, в Україні на внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чекають посилені перевірки. Фахівці Національної соціальної сервісної служби можуть здійснювати моніторинг фактичного місця переселенців, які отримують допомогу на проживання.

Також ми писали, що із серпня 2023 року в Україні чинні нові правила надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Після змін низка українців втратила право на державну допомогу, однак залишились категорії громадян, які матимуть право отримувати допомогу протягом 12 місяців.