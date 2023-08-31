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Почти 180 тысяч украинцев потеряют выплаты ВПЛ: какая причина

31 августа 2023 21:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Почти 180 тысяч украинцев потеряют выплаты ВПЛ: какая причина
Внутренне перемещенные лица. Фото: t.me/DMYTROLUNIN
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что верификация показала, что почти 180 тысяч украинцев ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица. По ее словам, все ошибки будут исправлены.

Об этом Ирина Верещук сообщила в эфире телемарафона.

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Верещук рассказала, скольких людей лишат выплат помощи как переселенцев после верификации:

"То, что мне известно сейчас, по состоянию на сегодня: 109 тыс. постоянно находятся за границей, проживают там и получают выплаты там, и получают выплаты как внутренне перемещенные лица; почти 10 тыс. оказались значащимися в реестрах ЗАГСа как умершие, и на них и дальше получают выплаты; также были найдены ошибки в реестре, когда двое членов семьи, например и отец, и мать, подали на выплаты для тех же детей — таких семей нашли почти 60 тыс.".

По ее словам, все ошибки будут исправлены, поэтому выплаты таким людям прекратят. Верещук добавила, что по состоянию на сегодняшний день 2 млн 600 тыс. человек получают помощь от государства.

Напомним, в Украине внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) ожидают усиленные проверки. Специалисты Национальной социальной сервисной службы могут осуществлять мониторинг фактического места переселенцев, получающих пособие на жительство.

Также мы писали, что с августа 2023 года в Украине действуют новые правила оказания помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). После изменений ряд украинцев потеряли право на государственную помощь, однако остались категории граждан, которые будут иметь право получать помощь в течение 12 месяцев.

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