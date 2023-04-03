Кредити для бізнесу: Гетманцев розповів про малий бізнес в Україні

Гетманцев розповів про малий бізнес в Україні в умовах війни

Повномасштабна війна стала викликом на виживання для малого бізнесу в Україні, і за даними досліджень, понад 50% бізнесу незадоволені станом справ. Держава у свою чергу відкриває програми підтримки, зокрема кредитування.

Чи адаптувався малий бізнес в Україні і на яку допомогу від держави він може розраховувати, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів голова комітету ВР з питань бюджету, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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— Що сталося з малим бізнесом за рік повномасштабної війни?

— Звісно, що сектор малого та середнього бізнесу (МСБ), як і інші, по початку війни отримав шок. Але він завжди проявляв значно більшу адаптивність до тих викликів, що були і у попередні часи. Є різні дані досліджень, які проводять наші міжнародні партнери.

Данило Гетманцев

З одного боку, індекс настроїв малого бізнесу у 2022 році, який веде ЄБА, становив 2,4 балу з 5 можливих, і це другий найнижчий рівень за всю історію досліджень (у 2020 році — 2,2 балу, перед війною, у 2021 році — 2,6 балу). 58% опитаних незадоволені станом справ у своєму бізнесі, 24% — задоволені.

Разом з тим, 76% малих бізнесів планують розширювати його протягом 2023 року — як збільшувати географію роботи всередині країни, так і виходити на зовнішні ринки.

— Яка частина бізнесу не витримала викликів війни?

— Є дослідження ЄБРР, згідно з яким на кінець 2022 року більшості МСБ вдалось стабілізувати свою діяльність, і 57% продовжують працювати, як до війни (проте 37% скоротили обсяги виробництва, 6% — призупинили діяльність).

Щодо перспектив, то багато бізнесів орієнтуватиметься на подальший хід війни: якщо вона завершиться у найближчі пів року, то стабільно працюватимуть як зараз буде 79% опитаних МСБ, якщо триватиме понад рік — то 62%, а згортатимуть активність або припинять діяльність 15% і 30% відповідно.

Малий бізнес страждає від російських обстрілів. Фото: УНІАН

— Яку підтримку від держави отримує малий бізнес?

— Держава приділила багато уваги для надання малому бізнесу широкої підтримки. Насамперед, це програма доступного кредитування 5-7-9%. Погодьтеся, що отримати кредит навіть за максимальною ставкою — це майже втричі дешевше, ніж облікова ставка. З початку війни видано 24 тисячі кредитів на суму майже 96 млрд грн.

Влітку запущено дуже популярну програму "єРобота", яка дозволяє отримати грант на створення чи розвиток власної справи. За нею українці отримали вже 2,5 млрд грн.

Коли фронт рухався углиб країни, було запущено державну програму релокації, якою скористались сотні підприємств, які отримали можливість не тільки безкоштовно за допомогою Укрзалізниці та Укрпошти перевезти обладнання, але й за допомогою місцевої влади отримати підходящу нову виробничу площадку і пів року сплачувати за її оренду символічну 1 грн.

Ми подовжили до кінця війни усі ліцензії, термін дії яких добіг до кінця, обмежили контрольно-наглядові функції.

— Як відновлюється бізнес на деокупованих територіях?

— Україна багато працює над тим, щоб залучати до підтримки нашого бізнесу з боку міжнародних партнерів. Не можу не згадати про це зі словами великої їм подяки.

Бізнесу на деокупованих територіях потрібна допомога. Фото: УНІАН

Є кейс одного підприємства, попереднє місце знаходження тимчасово окуповане. USAID виділило йому кошти на рік орендної плати, Міжнародна організація з міграції виділила грант на закупівлю обладнання, Данія — на офісну техніку.

У нас є потужна програма співпраці у аграрній сфері, де малі фермери змогли отримати безкоштовно посівний матеріал та рукави для зберігання зерна.

Це далеко не повний перелік того, що робиться задля якомога швидшого відновлення нашої економіки в цілому, і малого і середнього бізнесу зокрема.