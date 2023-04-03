Кредиты для бизнеса: Гетманцев рассказал о малом бизнесе в Украине

Гетманцев рассказал о малом бизнесе в Украине в условиях войны

Полномасштабная война стала вызовом на выживание для малого бизнеса в Украине, и по данным исследований, более 50% бизнеса недовольны состоянием дел. Государство, в свою очередь, открывает программы поддержки, в частности, кредитование.

Приспособился ли малый бизнес в Украине и на какую помощь от государства он может рассчитывать, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал председатель комитета ВР по вопросам бюджета, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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— Что случилось с малым бизнесом за год полномасштабной войны?

— Конечно, сектор малого и среднего бизнеса (МСБ), как и другие, в начале войны получил шок. Но он всегда проявлял гораздо большую адаптивность к тем вызовам, которые были и в прежние времена. Есть разные данные исследований, которые проводят наши международные партнеры.

Даниил Гетманцев

С одной стороны, ведущий ЕБА индекс настроений малого бизнеса в 2022 году составил 2,4 балла из 5 возможных, и это второй самый низкий уровень за всю историю исследований (в 2020 году — 2,2 балла, перед войной, в 2021 году — 2,6 балла). 58% опрошенных недовольны состоянием дел в своем бизнесе, 24% — удовлетворены.

Вместе с тем 76% малых бизнесов планируют расширять его в течение 2023 года — как увеличивать географию работы внутри страны, так и выходить на внешние рынки.

— Какая часть бизнеса не выдержала вызовы войны?

— Есть исследование ЕБРР, согласно которому на конец 2022 года большинству МСБ удалось стабилизировать свою деятельность, и 57% продолжают работать, как до войны (но 37% сократили объемы производства, 6% — приостановили деятельность).

Что касается перспектив, то многие бизнесы будут ориентироваться на дальнейший ход войны: если она завершится в ближайшие полгода, то будут стабильно работать, как сейчас, 79% опрошенных МСБ, если продлится больше года — то 62%, а будут сворачивать активность или прекратят деятельность 15% и 30% соответственно.

Малый бизнес страдает от российских обстрелов. Фото: УНИАН

— Какую поддержку от государства получает малый бизнес?

— Государство уделило много внимания предоставлению малому бизнесу широкой поддержки. В первую очередь, это программа доступного кредитования 5-7-9%. Согласитесь, что получить кредит даже по максимальной ставке — это почти втрое дешевле учетной ставки. С начала войны выдано 24 тысяч кредитов на сумму почти 96 млрд грн.

Летом запущена очень популярная программа "еРабота", которая позволяет получить грант на создание или развитие собственного дела. По ней украинцы получили уже 2,5 млрд грн.

Когда фронт двигался вглубь страны, была запущена государственная программа релокации, которой воспользовались сотни предприятий, которые получили возможность не только бесплатно с помощью Укрзализныци и Укрпочты перевезти оборудование, но и с помощью местных властей получить подходящую новую производственную площадку и полгода платить за ее аренду символическую 1 грн.

Мы продлили до конца войны все лицензии, срок действия которых закончился, ограничили контрольно-наблюдательные функции.

— Как возобновляется бизнес на деоккупированных территориях?

— Украина много работает над тем, чтобы вовлекать в поддержку нашего бизнеса международных партнеров. Не могу не вспомнить об этом со словами огромной благодарности.

Бизнесу на деоккупированных территориях нужна помощь. Фото: УНИАН

Есть кейс одного предприятия, его бывшее местонахождение временно оккупировано. USAID выделило ему деньги на год арендной платы, Международная организация по миграции выделила грант на закупку оборудования, Дания — на офисную технику.

У нас есть мощная программа сотрудничества в аграрной сфере, где малые фермеры смогли получить бесплатно посевной материал и рукава для хранения зерна.

Это далеко не полный перечень того, что делается для скорейшего восстановления нашей экономики в целом, и малого и среднего бизнеса в частности.