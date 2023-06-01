Маріупольці зможуть скористатися коштами з арештованих рахунків

Банківська карта в банкоматі. Фото: google.com

Маріупольці можуть скористатися арештованим рахунком. Така послуга діятиме на період дії воєнного стану.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

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Кошти з арештованих рахунків

"На час дії воєнного стану арештованим рахунком зможуть користуватися фізичні особи – боржники. Тобто є можливість здійснювати видаткові операції в одному банку в межах двох мінімальних розмірів зарплати на місяць", — йдеться у повідомленні.

Наразі ця сума в Україні становить 6 700 гривень. У Маріупольській міській раді розповіли, що кошти можуть бути використані протягом місяця.

Для визначення такого рахунку боржнику потрібно звернутись до Державної виконавчої служби України з відповідною заявою.

Як подати заяву

Особа може подати заяву в паперовій формі або в електронній з дотриманням вимог, які встановлені Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".

Знайти актуальні контактні дані відділів ДВС Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції можна за посиланням.

Нагадаємо, окупанти змушують мешканців Маріуполя жити в аварійних будинках. Так звані "ремонти" — для відмивання грошей, після них маріупольців лишають з пробитими стінами.

Також ми писали, що у Маріуполі залишається зруйнованим центр міста, російські окупанти не поспішають його відновлювати. А офіційна влада уже готує проєкт відбудови Маріуполя після деокупації.