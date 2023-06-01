Мариупольцы смогут воспользоваться средствами с арестованных счетов
Мариупольцы могут воспользоваться арестованным счетом. Такая услуга будет действовать на период действия военного положения.
Об этом сообщил Мариупольский городской совет.
Средства с арестованных счетов
"На время действия военного положения арестованным счетом смогут пользоваться физические лица — должники. Есть возможность осуществлять расходные операции в одном банке в пределах двух минимальных размеров зарплаты в месяц", — говорится в сообщении.
В настоящее время эта сумма в Украине составляет 6 700 гривен. В Мариупольском городском совете рассказали, что средства могут быть использованы в течение месяца.
Для определения такого счета должнику следует обратиться в Государственную исполнительную службу Украины с соответствующим заявлением.
Как подать заявление
Лицо может подать заявление в бумажной форме или в электронной с соблюдением требований, установленных Законом Украины "Об электронных документах и электронном документообороте".
Найти актуальные контактные данные отделов ГИС Восточного межрегионального управления Министерства юстиции можно по ссылке.
Напомним, оккупанты заставляют жителей Мариуполя жить в аварийных домах. Так называемые "ремонты" — для отмывания денег, после них мариупольцев оставляют с пробитыми стенами.
Также мы писали, что в Мариуполе остается разрушенным центр города, российские оккупанты не спешат его восстанавливать. А официальные власти уже готовят проект восстановления Мариуполя после деоккупации.