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Мариупольцы смогут воспользоваться средствами с арестованных счетов

1 июня 2023 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мариупольцы смогут воспользоваться средствами с арестованных счетов
Банковская карта в банкомате. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Мариупольцы могут воспользоваться арестованным счетом. Такая услуга будет действовать на период действия военного положения.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

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Средства с арестованных счетов

"На время действия военного положения арестованным счетом смогут пользоваться физические лица — должники. Есть возможность осуществлять расходные операции в одном банке в пределах двух минимальных размеров зарплаты в месяц", — говорится в сообщении.

В настоящее время эта сумма в Украине составляет 6 700 гривен. В Мариупольском городском совете рассказали, что средства могут быть использованы в течение месяца.

Для определения такого счета должнику следует обратиться в Государственную исполнительную службу Украины с соответствующим заявлением.

Как подать заявление

Лицо может подать заявление в бумажной форме или в электронной с соблюдением требований, установленных Законом Украины "Об электронных документах и электронном документообороте".

Найти актуальные контактные данные отделов ГИС Восточного межрегионального управления Министерства юстиции можно по ссылке.

Напомним, оккупанты заставляют жителей Мариуполя жить в аварийных домах. Так называемые "ремонты" — для отмывания денег, после них мариупольцев оставляют с пробитыми стенами.

Также мы писали, что в Мариуполе остается разрушенным центр города, российские оккупанты не спешат его восстанавливать. А официальные власти уже готовят проект восстановления Мариуполя после деоккупации.

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