Маск знову на верхівці рейтингу найзаможніших людей планети

Підприємець Ілон Маск. Фото: npr.org

Американський підприємець Ілон Маск повернувся на верхівку списку найбагатших людей планети. Йому вдалося обійти у рейтингу французького магната Бернара Арно після падіння акцій компанії на 2,6%.

Оновлені дані оприлюднила агенція Bloomberg.

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Як зазначають аналітики, у 2023 році 51-річний генеральний директор Tesla і 74-річний президент та CEO групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy змагаються в індексі мільярдерів, куди входять пів тисячі найзаможніших людей у світі.

Агенція нагадує, що Арно уперше вдалося обійти Маска наприкінці минулого року, коли виникли труднощі у технологічній індустрії, тоді як предмети розкоші показали стійкість на тлі інфляції.

За інформацією Bloomberg, очевидно, що віра в життєздатність сфери розкоші почала зникати через поглиблення уповільнення економічного зростання, особливо це стосується ринку Китаю. Так, акції LVMH втратили у вазі фактично 10% з квітня, в один момент Арно втратив 11 мільярдів доларів.

Тоді як Маску вдалося отримати 55,3 мільярда доларів у 2023-му головно завдяки Tesla. Так, автовиробник з Остіна, на який припадає 71% його статків, з початку року підвищився на 66%. Відповідно до індексу, зараз Маск має близько 192,3 мільярда доларів, а Арно — 186,6 мільярда.

Нагадаємо, у квітні Ілон Маск відреагував на пропозицію письменника Стівена Кінга віддати кошти з його галочки в Twitter на благодійність Україні. Власник соціальної мережі наголосив, що пожертвував країні, в якій йде війна, 100 мільйонів доларів.

Також ми писали, що Ілон Маск оголосив про свої плани незабаром здійснити політ суперракети Starship. Попри те, що перший запуск був невдалим і ракету довелося знищити, Маск не полишає надій на успішний політ у космічний простір.