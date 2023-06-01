Маск снова на верхушке рейтинга самых богатых людей планеты

Предприниматель Илон Маск. Фото: npr.org

Американский предприниматель Илон Маск вернулся на верхушку списка самых богатых людей планеты. Ему удалось обойти в рейтинге французского магната Бернара Арно после падения акций компании на 2,6%.

Обновленные данные обнародовало агентство Bloomberg.

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Как отмечают аналитики, в 2023 году 51-летний генеральный директор Tesla и 74-летний президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy соперничают в индексе миллиардеров, куда входят пол тысячи самых богатых людей в мире.

Агентство напоминает, что Арно впервые удалось обойти Маска в конце прошлого года, когда возникли трудности в технологической индустрии, в то время как предметы роскоши показали устойчивость на фоне инфляции.

По информации Bloomberg, очевидно, что вера в жизнеспособность сферы роскоши начала исчезать из-за углубления замедления экономического роста, особенно это касается рынка Китая. Так, акции LVMH потеряли в весе фактически 10% с апреля, в один момент Арно потерял 11 миллиардов долларов.

В то время как Маску удалось получить 55,3 миллиарда долларов в 2023-м главным образом благодаря Tesla. Так, автопроизводитель из Остина, на который приходится 71% его состояния, с начала года повысился на 66%. Согласно индексу, сейчас Маск имеет около 192,3 миллиарда долларов, а Арно — 186,6 миллиарда.

Напомним, в апреле Илон Маск отреагировал на предложение писателя Стивена Кинга отдать средства из его галочки в Twitter на благотворительность Украины. Владелец социальной сети подчеркнул, что пожертвовал стране, в которой идет война, 100 миллионов долларов.

Также мы писали, что Илон Маск объявил о своих планах вскоре совершить полет суперракеты Starship. Несмотря на то, что первый запуск был неудачен и ракету пришлось уничтожить, Маск не оставляет надежд на успешный полет в космическое пространство.