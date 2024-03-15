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Масштабний збій у роботі McDonald's — в яких країнах закрились ресторани

15 березня 2024 17:49
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Стався збій у роботі ресторанів McDonald's по всьому світу
Закритий ресторан McDonald's. Фото: rawpixel.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Масштабний збій у роботі ресторанів швидкого харчування McDonald's стався у п'ятницю, 15 березня. Заклади популярного фастфуду закрились у країнах Європи, Азії та Австралії.

Про це повідомляє Euronews.

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Що трапилося з McDonald's

Як зазначається, через системну несправність на кілька годин були змушені призупинити роботу численні заклади корпорації в Азійському, Європейському та Австралійському регіонах. Збій також торкнувся офіційного мобільного додатка McDonalds, позбавивши клієнтів можливості здійснювати замовлення онлайн.

Представники компанії оперативно зайнялися усуненням проблеми, проте для відновлення повноцінної роботи в усіх країнах знадобився деякий час.

Корпорація McDonald's спростувала версію про кібератаку, яка могла стати причиною масштабного технічного збою. При цьому в офіційній заяві компанії не наводиться конкретна причина несправності.

Власник кількох ресторанів McDonald's у Швеції заявив, що причина збою пов'язана з тим, що всі ресторани працюють у рамках єдиної глобальної мережі.

"Це і спричинило проблему. Ось у чому полягає головна проблема та вразливість", — резюмував підприємець.

Нагадаємо, у Росії в день початку президентських виборів у п'ятницю, 15 березня, зафіксували збій в системі онлайн-голосування. Як з'ясувалося, несправність спричинили кіберфахівці Головного управління розвідки України.

Також ми писали, що група інвесторів закликала швейцарську транснаціональну корпорацію Nestle до суттєвого збільшення продажів у сегменті здорового харчування. Компанія є одним із глобальних лідерів у продажу харчових продуктів. Її портфель включає такі відомі бренди, як KitKat, Nescafe, Nesquik тощо.

харчування
кібератака
McDonald's
збій
ресторани

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