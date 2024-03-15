Закрытый ресторан McDonald's. Фото: rawpixel.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Масштабный сбой в работе ресторанов быстрого питания McDonald's произошел в пятницу, 15 марта. Заведения популярного фастфуда закрылись в странах Европы, Азии и Австралии.

Об этом сообщает Euronews.

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Что случилось с McDonald's

Как отмечается, из-за системной неисправности на несколько часов были вынуждены приостановить работу многие заведения корпорации в Азиатском, Европейском и Австралийском регионах. Сбой также затронул официальное мобильное приложение McDonalds, лишив клиентов возможности осуществлять заказы онлайн.

Представители компании оперативно занялись устранением проблемы, однако для восстановления полноценной работы во всех странах потребовалось некоторое время.

Корпорация McDonald's опровергла версию о кибератаке, которая могла бы стать причиной масштабного технического сбоя. При этом в официальном заявлении компании не приводится конкретной причины неисправности.

Владелец нескольких ресторанов McDonald's в Швеции заявил, что причина сбоя связана с тем, что все рестораны работают в рамках единой глобальной сети.

"Это и повлекло за собой проблему. Вот в чем заключается главная проблема и уязвимость", — резюмировал предприниматель.

Напомним, в России в день начала президентских выборов в пятницу, 15 марта, зафиксирован сбой в системе онлайн-голосования. Как выяснилось, неисправность вызвали киберспециалисты Главного управления разведки Украины.

Также мы писали, что группа инвесторов призвала швейцарскую транснациональную корпорацию Nestle к существенному увеличению продаж в сегменте здорового питания. Компания является одним из глобальных лидеров по продаже пищевых продуктов. Ее портфель включает в себя такие известные бренды, как KitKat, Nescafe, Nesquik и т.д.