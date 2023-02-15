Федоров прокоментував обшуки в офісі IT-компанії MacPaw

Федоров заявив, що подібні підходи вбивають будь-який інвестклімат країни

Голова Мінцифри Михайло Федоров, коментуючи обшуки в IT-компанії MacPaw та вдома у її засновника, заявив, що "йому соромно" через це. Він сказав, що "не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі".

Про це Михайло Федоров написав у Telegram.

Деталі

"Мені соромно, що деякі представники правоохоронних органів забігають в офіс та додому до власника топ-продуктової компанії України. Ця компанія створила кілька успішних продуктів для девайсів Apple. Ними користуються більше 30 млн людей по всьому світу. Звичайно, суд повинен встановити винуватість. Але ми живемо в цивілізованому столітті. За цифровою економікою майбутнє. Не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі. Враховуючи те, що, за словами власника, він був готовий надати всі матеріали до розгляду справи", — написав Федоров.

Він зазначив, що подібні підходи вбивають будь-який інвестклімат країни, тим паче під час повномасштабної війни.

"Ми розібралися в процедурних деталях цієї справи. І впевнений, що правоохоронні органи приймуть всі необхідні управлінські рішення. Разом з Дія.City ми планували приймати новий закон про "Маски Шоу Стоп". Сьогоднішній кейс довів — закон потрібен терміново. Щоб "деякі" не наступали на одні і ті ж граблі", — додав Федоров.

Що передувало

В офісі IT-компанії MacPaw та вдома у її засновника Олександра Косована проходили обшуки.

"В офіс MacPaw та в мій особистий дім прийшли з обшуками. Навіть у час повномасштабної війни чиновники знаходять привід, час і спосіб тиснути на український бізнес. До обшуків ми надали всі необхідні документи слідчим, тобто обшуки в нашому випадку — необов’язковий захід, але держслужбовці вирішили інакше", — розповів засновник компанії Олександр Косован.

За його словами, причиною обшуків стало бажання чиновників заволодіти земельними ділянками, які MacPaw "законно придбала у період з 2016 по 2021 роки".

"Ми не виключаємо, що через недосконалості у земельному законодавстві і його застаріле регулювання могли бути допущені якісь помилки посадовцями. Тому ми надаємо правоохоронцям всю запитувану інформацію та більш ніж три роки ведемо діалог з місцевою владою, щоб виправити ці помилки та мати можливість створити дійсно цікавий і цінний проєкт в Україні. Але після того, як ми інвестували десятки мільйонів доларів у розвиток ділянок, ними зацікавилися чиновники, які тепер намагаються відібрати ці землі та актив", — додав Косован.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань нещодавно провело обшуки в очільниці податкової служби Києва. Чиновницю підозрюють у багатомільйонних оборудках, свідченням чого є її спосіб життя, що не відповідає офіційним доходам.