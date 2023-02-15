"Мне стыдно": Федоров прокомментировал обыски в офисе IT-компании MacPaw
Глава Минцифры Михаил Федоров, комментируя обыски в IT-компании MacPaw и дома у ее основателя, заявил, что "ему стыдно" из-за этого. Он сказал, что "нельзя останавливать работу компании из-за участка земли".
Об этом Михаил Федоров написал в Telegram.
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"Мне стыдно, что некоторые представители правоохранительных органов забегают в офис и домой к владельцу топ-продуктовой компании Украины. Эта компания создала несколько успешных продуктов для девайсов Apple. Ими пользуются более 30 млн человек по всему миру. Конечно, суд должен установить виновность. Но мы живем в цивилизованном веке. За цифровой экономикой будущее. Нельзя останавливать работу компании из-за участка земли. Учитывая то, что, по словам владельца, он был готов предоставить все материалы до рассмотрения дела", — написал Федоров.
Он отметил, что подобные подходы убивают любой инвестклимат страны, тем более во время полномасштабной войны.
"Мы разобрались в процедурных деталях этого дела. И уверен, что правоохранительные органы примут все необходимые управленческие решения. Вместе с Дія.City мы планировали принимать новый закон о "Маски Шоу Стоп". Сегодняшний кейс доказал — закон нужен срочно. Чтобы "некоторые" не наступали на одни и те же грабли", — добавил Федоров.
Что предшествовало
В офисе IT-компании MacPaw и дома у ее основателя Александра Косована проходили обыски.
"В офис MacPaw и в мой дом пришли с обысками. Даже во время полномасштабной войны чиновники находят повод, время и способ давить на украинский бизнес. До обысков мы предоставили все необходимые документы следователям, то есть обыски в нашем случае — необязательное мероприятие, но госслужащие решили иначе", — рассказал основатель компании Александр Косован.
По его словам, причиной обысков стало желание чиновников завладеть земельными участками, которые MacPaw "законно приобрела в период с 2016 по 2021 годы".
"Мы не исключаем, что из-за несовершенства в земельном законодательстве и его устаревшего регулирования могли быть допущены какие-то ошибки должностными лицами. Поэтому мы предоставляем правоохранительным органам всю запрашиваемую информацию и более чем три года ведем диалог с местными властями, чтобы исправить эти ошибки и иметь возможность создать действительно интересный и ценный проект в Украине. Но после того, как мы инвестировали десятки миллионов долларов в развитие участков, ими заинтересовались чиновники, которые теперь пытаются отобрать эти земли и актив", — добавил Косован.
Напомним, Государственное бюро расследований недавно провело обыски в главе налоговой службы Киева. Чиновницу подозревают в многомиллионных сделках, свидетельством чего является ее образ жизни, не соответствующий официальным доходам.