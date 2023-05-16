"Ми в ж*пі": ексміністр економіки РФ розкритикував владу за кризову ситуацію в країні

Колишній міністр економіки Росії Андрій Нечаєв. Фото: "Радіо Свобода"

Колишній міністр економіки Російської Федерації Андрій Нечаєв розкритикував владу. Він заявив, що вона вирішила не запобігати кризі.

Про це повідомляє The Insider.

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Нечаєв розповів про кризову ситуацію в РФ після введення санкцій. За його словами, резервів для фінансування дефіциту бюджету вистачить на рік. Після цього потрібно буде вдаватися до позик.

"Не те погано, що ми в ж*пі, а що ми вирішили в ній облаштовуватися", — заявив Нечаєв.

Він наголосив, що з боку влади РФ немає дій для запобігання кризі. Нечаєв зазначив, що McDonald's можна замінити млинцями, а ось високотехнологічну продукцію — ні.

"Резервів для фінансування дефіциту вистачить на рік, проте потім доведеться вдаватися до позик. Також країна зіткнулася з масовою еміграцією, відпливом капіталу за кордон та падінням нафтогазових доходів", — додав Нечаєв.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії. Він підписав відповідний указ "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Також ми писали, що 22 квітня, Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що нині набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її. До санкційних списків додано 322 компанії.