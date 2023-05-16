"Мы в ж*пе": экс-министр экономики РФ раскритиковал власть за кризисную ситуацию в стране

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Фото: "Радио Свобода"

Бывший министр экономики Российской Федерации Андрей Нечаев подверг критике власть. Он заявил, что она решила не предотвращать кризис.

Об этом сообщает The Insider.

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Нечаев рассказал о кризисной ситуации в РФ после введения санкций. По его словам, резервов для финансирования дефицита бюджета хватит на год. После этого нужно будет прибегать к займам.

"Не то плохо, что мы в ж*пе, а что мы решили в ней обустраиваться", — заявил Нечаев.

Он подчеркнул, что со стороны властей РФ нет действий по предотвращению кризиса. Нечаев отметил, что McDonald's можно заменить блинами, а вот высокотехнологичную продукцию — нет.

"Резервов для финансирования дефицита хватит на год, однако потом придется прибегать к займам. Также страна столкнулась с массовой эмиграцией, оттоком капитала за границу и падением нефтегазовых доходов", — добавил Нечаев.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против России. Он подписал соответствующий указ "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Также мы писали, что 22 апреля, Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что в настоящее время вступили в силу три новых санкционных решения относительно тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее. В санкционные списки добавлены 322 компании.