"Мы в ж*пе": экс-министр экономики РФ раскритиковал власть за кризисную ситуацию в стране
Бывший министр экономики Российской Федерации Андрей Нечаев подверг критике власть. Он заявил, что она решила не предотвращать кризис.
Об этом сообщает The Insider.
Нечаев резко раскритиковал российскую власть
Нечаев рассказал о кризисной ситуации в РФ после введения санкций. По его словам, резервов для финансирования дефицита бюджета хватит на год. После этого нужно будет прибегать к займам.
"Не то плохо, что мы в ж*пе, а что мы решили в ней обустраиваться", — заявил Нечаев.
Он подчеркнул, что со стороны властей РФ нет действий по предотвращению кризиса. Нечаев отметил, что McDonald's можно заменить блинами, а вот высокотехнологичную продукцию — нет.
"Резервов для финансирования дефицита хватит на год, однако потом придется прибегать к займам. Также страна столкнулась с массовой эмиграцией, оттоком капитала за границу и падением нефтегазовых доходов", — добавил Нечаев.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против России. Он подписал соответствующий указ "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".
Также мы писали, что 22 апреля, Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что в настоящее время вступили в силу три новых санкционных решения относительно тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее. В санкционные списки добавлены 322 компании.