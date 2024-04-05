Конфіскація майна у екснардепа Онищенка — що увійшло до списку

Колишній народний депутат України Олександр Онищенко. Фото: Welt

За вироком Вищого антикорупційного суду ексдепутата Олександра Онищенка засудили на 15 років позбавлення волі у п'ятницю, 5 квітня. Суд також виніс рішення конфіскувати майно засудженого.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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Що конфіскують у Онищенка

У повідомленні сказано, що суд також схвалив стягнути з колишнього нардепа та його фінансового директора 536 млн грн.

На виконання призначеного покарання у виді конфіскації майна обвинувачених суд ухвалив конфіскувати таке майно:

три земельні ділянки загальною площею у 60 000 кв.м, що розташовані у м. Українка на Київщині;

земельну ділянку у смт Козин в Обухівському районі Київської області та об’єкт незавершеного будівництва, який розташований на ній;

автомобіль MERCEDES-BENZ S 500L 4MATIC;

корпоративні права у статутному капіталі ТОВ ФІРМА "ХАС" на суму 1 056 000 грн;

корпоративні права у статутному капіталі ТОВ "ТОП ЮКРЕЙН" на суму 90 000 грн;

корпоративні права у статутному капіталі ТОВ "Кінно-спортивний комплекс "ОЛІМПІК" на суму 1 000 грн;

корпоративні права у статутному капіталі ТОВ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ +" на суму 600 грн;

кошти на банківських рахунках, відкритих в ПАТ "Діамант Банк", КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ДІАМАНТБАНК";

кошти, розміщені на депозитних субрахунках, відкритих у банківській установі LAS "Trasta komercbanka" (Латвійська Республіка);

кошти, розміщені на рахунку, відкритому у банківській установі російської федерації;

мисливський карабін калібру 30-06 "Springfield" (7,62x63) моделі "Blaser R 93" з пристроєм для зниження звуку пострілів (саундмодератор) BR Toute T12, 41 патрон, з маркувальними позначеннями "RWS 30-06";

ювелірні прикраси.

Суд також ухвалив застосувати захід кримінально – правового характеру у виді спеціальної конфіскації та конфіскувати наступне майно:

корпоративні права у статутному капіталі ТОВ ФІРМА "ХАС" на суму 1 584 000 грн;

кошти у розмірі 7 369,91 доларів США, розміщені на рахунку, відкритому у банківській установі AS "PrivatBank" (Латвійська Республіка) компанією "Ostexpert Limited";

корпоративні права компанії "Fastilo Traiding LTD" у статутному капіталі ТОВ "Надра Геоцентр" на суму 25 287 500 грн та у статутному капіталі ТОВ "Карпатнадраінвест" на суму 1 993,40 грн;

нежилі приміщення з № 1 по № 34 (групи приміщень № 52) (в літ. А) загальною площею 535,00 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б;

кошти, вилучені під час обшуку 19.10.2016 у приміщенні ПАТ "БТА Банк" з індивідуального банківського сейфа № 18 у сумі 600 000 доларів США (в цій частині вирок не підлягає примусовому виконанню, оскільки такі кошти вже вилучені у власність держави відповідно до наказу начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України № 81 від 19.06.2023 "Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану").

"Зауважимо, що оскільки особи перебувають у розшуку судовий розгляд щодо них здійснювався у спеціальному судовому провадженні (in absentia)", — додали у САП.

Що відомо про справу колишнього нардепа Онищенка

За даними слідства, з січня 2013 року до червня 2016 року злочинна група на чолі з ексдепутатом Онищенком заволоділа понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу. Через це державне Укргазвидобування зазнало збитків на понад 740 млн гривень.

За даними правоохоронців, загалом, у реалізації корупційної схеми задіяні понад 60 структур, в тому числі дві товарні біржі та п'ять іноземних структур. Окрім Онищенка, у "газовій схемі" фігурують ще 29 осіб. Щодо низки уже ухвалені вироки суду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента України, яка привласнила 94,8 млн грн Укрзалізниці. Гроші "відмили" на закупівлі трансформаторів.

Ми також писали, що Вищий антикорупційний суд 4 квітня обрав запобіжний захід Артему Шилу. Його взяли під варту з альтернативою застави у 30 млн грн. Пізніше цього ж дня за ексрадника Офісу Президента Артема Шила внесли заставу. Йдеться про суму у розмірі 30 млн грн.