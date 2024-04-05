Конфискация имущества у экснардепа Онищенко — что вошло в список

Миллионы долларов и не только — что конфискуют у осужденного эксдепутата Онищенко
По приговору Высшего антикоррупционного суда эксдепутат Александр Онищенко приговорен к 15 годам лишения свободы в пятницу, 5 апреля. Суд также принял решение конфисковать имущество осужденного.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Что конфискуют у Онищенко
В сообщении говорится, что суд также одобрил взыскать с бывшего нардепа и его финансового директора 536 млн грн.
Во исполнение назначенного наказания в виде конфискации имущества обвиняемых суд постановил конфисковать такое имущество:
- три земельных участка общей площадью в 60 000 кв.м, расположенных в г. Украинка на Киевщине;
- земельный участок в пгт Козин в Обуховском районе Киевской области и объект незавершенного строительства, расположенный на нем;
- автомобиль MERCEDES-BENZ S 500L 4MATIC;
- корпоративные права в уставном капитале ООО ФИРМА "ХАС" на сумму 1056000 грн;
- корпоративные права в уставном капитале ООО "ТОП ЮКРЕЙН" в размере 90 000 грн;
- корпоративные права в уставном капитале ООО "Конно-спортивный комплекс "ОЛИМПИК" на сумму 1000 грн;
- корпоративные права в уставном капитале ООО "ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ+" на сумму 600 грн;
- средства на банковских счетах, открытых в ПАО "Бриллиант Банк", КБ "ПРИВАТБАНК", ПАО "Бриллиантбанк";
- средства, размещенные на депозитных субсчетах, открытых в банковском учреждении LAS "Trasta komercbanka" (Латвийская Республика);
- денежные средства, размещенные на счете, открытом в банковском учреждении русской федерации;
- охотничий карабин калибра 30-06 "Springfield" (7,62x63) модели "Blaser R 93" с устройством для понижения звука выстрелов (саундмодератор) BR Toute T12, 41 патрон, с маркировочными обозначениями "RWS 30-06";
- ювелирные украшения.
Суд также принял применение меры уголовно-правового характера в виде специальной конфискации и конфисковать следующее имущество:
- корпоративные права в уставном капитале ООО ФИРМА "ХАС" на сумму 1584000 грн;
- средства в размере 7 369,91 долларов США, размещенные на счете, открытом в банковском учреждении AS PrivatBank (Латвийская Республика) компанией Ostexpert Limited;
- корпоративные права компании "Fastilo Traiding LTD" в уставном капитале ООО "Надра Геоцентр" на сумму 25287500 грн и в уставном капитале ООО "Карпатнадраинвест" на сумму 1993,40 грн;
- нежилые помещения с №1 по №34 (группы помещений №52) (в лит. А) общей площадью 535,00 кв. м, по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 27-Б;
- средства, изъятые при обыске 19.10.2016 в помещении ПАО "БТА Банк" из индивидуального банковского сейфа № 18 в сумме 600 000 долларов США (в этой части приговор не подлежит принудительному исполнению, поскольку такие средства уже изъяты в собственность государства в соответствии с приказом начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины №81 от 19.06.2023 "О принудительном отчуждении имущества для нужд государства в условиях военного положения").
"Заметим, что поскольку лица находятся в розыске судебное разбирательство по ним осуществлялось в специальном судебном производстве (in absentia)", — добавили в САП.
Что известно о деле бывшего нардепа Онищенко
По данным следствия, с января 2013 года по июнь 2016 года преступная группа во главе с эксдепутатом Онищенко завладела более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа. Из-за этого государственная Укргаздобыча понесла убытки более чем на 740 млн гривен.
По данным правоохранителей, в целом в реализации коррупционной схемы задействовано более 60 структур, в том числе две товарные биржи и пять иностранных структур. Кроме Онищенко, в "газовой схеме" фигурируют еще 29 человек. По ряду уже вынесены приговоры суда.
Что еще стоит знать
Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса президента Украины, которая присвоила 94,8 млн грн Укрзализныци. Деньги "отмыли" на закупке трансформаторов.
Мы также писали, что Высший антикоррупционный суд 4 апреля избрал меру пресечения Артему Шилу. Его взяли под стражу с альтернативой залогу в 30 млн. грн. Позже в этот же день при эксраднике Офиса Президента Артеме Шило внесли залог. Речь идет о сумме в размере 30 млн. грн.
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